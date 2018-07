Despiden al Director de Guardianes de la Galaxia vol. 3

Una serie de tuits comenzaron a inundar las redes sociales, pues estos anunciaban los chistes ofensivos sobre la pedofilia y las violaciones que hizo James Gunn en su momento, esto generó polémica destacando que todo esto ocurrió hace más de ocho años; con base a esto se tomó la decisión y Marvel Studios optó por despedir al Director de Guardianes de la Galaxia vol. 3.

Según reportó The Hollywood Reporter, la polémica fue suficiente como para que el estudio decidiese despedirlo. "La actitud ofensiva y los dichos descubiertos en el feed de Twitter de James son indefendibles e inconsistentes con los valores de nuestro estudio. Hemos cortado nuestra relación de negocios con él", dijo el chairman de Walt Disney Studios, Alan Horn.

Antes de la confirmación de su salida, Gunn escribió un mensaje en el que explicaba el contexto de sus mensajes antiguos.

“Mucha gente que me ha seguido durante mi carrera sabe que cuando comencé, me veía como un provocador, haciendo películas y diciendo chistes que fuesen indignates o un tabú. Como lo he discutido públicamente en muchas ocasiones, y mientras me he desarrollado como persona, también lo ha hecho mi trabajo y mi humor“, dijo.

Cabe destacar que el 'ex' director ha atacado en diversas ocasiones al presidente Donald Trump. Recuerden que James Gunn estaba contratado para escribir y dirigir Guardians of the Galaxy vol. 3, una película que cerrará la historia del equipo comandado por Star-Lord.