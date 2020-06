Despiden a actor de la serie “The Flash” por publicaciones racistas y misóginas/Foto: Sensa Cine

Hartley Sawyer, quien ha interpretado a Ralph Dibny, también conocido como Elongated Man, en la serie de CW "The Flash" durante las últimas tres temporadas, ha sido despedido después de que las publicaciones antiguas de las redes sociales con referencias racistas y misóginas resurgieron recientemente, confirmó Deadline.

"Hartley Sawyer no regresará para la temporada 7 de The Flash", según una declaración conjunta proporcionada a Deadline por Warner Bros. TV, The CW, Berlanti Productions y el productor ejecutivo Eric Wallace.

“En lo que respecta a las publicaciones del Sr. Sawyer en las redes sociales, no toleramos comentarios despectivos que se dirijan a cualquier raza, origen étnico, origen nacional, género u orientación sexual. Tales comentarios son antitéticos a nuestros valores y políticas, que se esfuerzan y evolucionan para promover un entorno seguro, inclusivo y productivo para nuestra fuerza laboral ".

La cuenta de Twitter de Sawyer ha sido eliminada, pero las capturas de pantalla de las publicaciones antiguas han estado circulando en línea. Todos fueron publicados antes de que Sawyer se uniera a "The Flash".

El despido de Sawyer también se produce en medio de continuas protestas contra el racismo sistémico tras la muerte del hombre negro desarmado George Floyd a manos de la policía de Minneapolis.

Hartley Sawyer de 35 años también participó en otros proyectos como "Glory Daze" y "Líderes Valientes", pero ahora su carrera podría terminarse después de la controversia/Foto: Hollywood Reporter

Hartley Sawyer se disculpó en redes sociales

Sawyer publicó una disculpa en Instagram con un subtítulo que dice en parte: "No estoy aquí para poner excusas, independientemente de la intención de mis palabras, y tienen profundas consecuencias".

El actor continuó: “Y el mío puede y ha causado dolor y vergüenza, junto con sentimientos que solo puedo imaginar, para los seguidores y fanáticos, mis compañeros de reparto, el equipo, mis colegas y amigos. Les debo una disculpa a todos. Y les debo una disculpa a cada uno de ustedes. Gracias por hacerme responsable ".

Sawyer se unió a "The Flash" como alguien recurrente en la Temporada 5 y luego pasó a la serie regular.