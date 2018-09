Despiden a Violeta Isfel de obra de teatro

La actriz mexicana Violeta Isfel fue despedida de una obra de teatro. Después de que denunció fraude de parte de Luis Francesconi productor de la obra de teatro "La Fiaca”.

Violeta Isfel comentó para un programa de radio que hay un productor que promocionó fechas para la obra de teatro, poniendo su nombre, incluso con el conocimiento de que ella no estaría en esas presentaciones.

La actriz comentó que hubo fechas en Monterrey el fin de semana pasado, y el productor decidió vender las fechas sin consultarle si estaba disponible y puso la publicidad en toda la ciudad, cuando ella esta comprometida en la telenovela, el teatro y una serie, pero aclaro que no trabaja los fines de semana. Aun sabiendo esto el productor vendió fechas para viernes, sábado y domingo.

Violeta dijo que dicha situación le molestó porque no le gusta que engañen a la audiencia y entonces expresó su inconformidad, por lo que días después el productor se comunico con ella para informarle que ya no podía trabajar con él en la obra porque le había faltado al respeto.

A pesar de que la actriz comprende la decisión del productor alega que no la comparte, por que a pesar de que ya no se presentara en la obra, no sabe si quitarán su nombre de la publicidad, y los fanáticos de la actriz podrían desilusionarse al comprar boletos para la obra pensando que la actriz aun saldrá en ella.

La actriz realizo una transmisión en vivo para informales a sus fans sobre la situación:

Violeta afirmó que aunque la acción le molesto bastante, no tomará acciones legales por dicha situación.