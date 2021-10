Despiden a Lambda García de Hoy y sus compañeros rompen en llanto

Lambda García se despidió el día de hoy de sus compañeros del programa Hoy, para retomar su carrera actoral pero sus compañeros no pudieron evitar romper en llanto. La conductora que dio la triste noticia fue Galilea Montijo quien le dijo conmovedores palabras que quebraron a más de uno ya que le dijo que se había vuelto parte de la familia de Televisa.

“Hoy nuestro querido Lambdita, estamos muy felices por él. Y también por nosotros porque sabemos que es un ratito que se nos va y regresa porque va a hacer algo que, bueno, todos lo entendemos. Va a crecer su carrera, lo queremos. Se ha vuelto parte de nuestra familia. Es que unas llegan, otros se nos van. Luego se nos regresan”, expresó Galilea.

Entre lágrimas, el también conductor explicó que desistirá del programa momentáneamente para perseguir su carrera en la actuación: “Gracias, muchas gracias”, dijo a las cámaras del programa, en donde también formó parte de la primera temporada del reality Las estrellas bailan en Hoy.

Lambda se va de Hoy

Cabe recordar que el famoso formó parte del programa desde inicios del 2020 pero ahora es hora de abandonar el programa Hoy de Televisa para seguir sus sueños y seguir escalando en su trayectoria actoral aunque también concretó que cuando termine sus proyectos actorales, le gustaría regresar a la conducción.

"Encontré una familia hermosa tanto aquí como allá atrás, todos ustedes que me han demostrado siempre una mano y un abrazo, no es un adiós, yo estoy seguro que las cosas siempre se acomodan y los tiempos de Dios son perfectos, aquí voy a estar y si ustedes me admiten nuevamente en cuanto termine el proyecto nos vamos a volver a abrazar y a mandar a la ‘Nota que anota’. Un día de estos me vengo para acá”, sentenció conmovido.

Por su parte, Andrea Escalona le confesó que lo ama mucho y que independientemente que no sigan en el programa Hoy, su amistad seguirá intacta.

¿Cuántos años tiene Lambda García?

Actualmente el guapo Lambda García tiene 34 años de edad, nació un 7 de enero de 1987. Debutó como actor en el año 2007 siendo parte del elenco de Se busca un hombre, telenovela de TV Azteca, interpretando a Diego Villaseñor.

