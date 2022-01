Despide Bella Hadid a su estilista por salud mental

La modelo estadounidense Isabella Khair Hadid, mejor conocida como Bella Hadid es una de las máximas exponentes en el mundo de la moda.

Con tan solo 25 años de edad, Bella Hadid ha conquistado diversos desfiles y para 2016, cuando apenas cumplía los 20 años tuvo la oportunidad de debutar en el Victoria's Secret Fashion Show.

A continuación, La Verdad Noticias te trae el top 10 de las pasarelas de esta joven y hermosa modelo cuya sensualidad al caminar e imponente mirada con ojos verdes son los principales factores que cautivan en sus presentaciones.

En julio de 2021, la famosa modelo con reveladoras imágenes confirmó su noviazgo con Marc Kalman.

Es un diseñador gráfico y director de arte que ha colaborado con diversas celebridades como el rapero Travis Scott. a quién le diseñó la portada de su tercer álbum "Astroworld".

Además, Kalman tiene un prolífico portafolio que muestra sus diversos proyectos, que incluyen la creación de la marca para Made Fashion Week de Milk Studio.

Normalmente, quienes se dedican a los desfiles de moda o están en el mundo de la farándula cuentan con un asesor de imagen y en una entrevista para la revista WSJ, Bella Hadid mencionó los problemas que ésto le generó en su vida diaria.

Elegir el outfit para una alfombra roja o simplemente para salir a la calle, ya era una decisión compleja para la modelo estadounidense.

Cansada por el qué dirán los demás o cuál es la moda que está en camino con base a lo que ella portaba, esto le ocasionó trastornos de ansiedad y depresión.

Ante esta situación, Bella Hadid decidió cortar relación laboral con su estilista para no seguir perjudicando su salud mental.

"En el último año, ha sido muy importante para mí aprender que, aunque la gente hable de mi estilo, en realidad no importa que les guste o no, porque es mi estilo. Cuando salgo de casa por la mañana, lo único que pienso es: ¿Esto me hace feliz? ¿Me siento bien y me siento cómoda?", finalizó.