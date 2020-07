¡Despiadada! Galilea Montijo recomienda GOLPEAR a las niñas para no ser violadas

Galilea Montijo es una reconocida conductora originaria de Guadalajara, Jalisco que actualmente participa en el Programa Hoy de Televisa, en donde ha generado bastante polémica por unas declaraciones de violencia de genero que realizó.

Tal parece que una vez más la presentadora Galilea Montijo está dando de qué hablar y recibiendo decenas de críticas en redes sociales debido a la polémica recomendación que dio para evitar las violaciones a niñas.

Fue este lunes durante el programa Hoy, que los conductores retomaron el caso Kalimba y la presentadora estelar de Televisa hizo una fuerte declaración contra Daiana Guzmán, quien hace algunos años denunció al cantante.

Galilea Montijo menciono por su parte: Estábamos recordando cómo le destrozó la carrera esta chavita. Decíamos, alguien que te viola no sales al otro día en la portada del conejito; además de que aseguró estar muy preocupada por esta situación argumentando que ella es madre de un varón y no le gustaría que pasara lo mismo.

Así explicó Galilea Montijo: Hablo yo como mamá de un niño, no es que este a favor de la violación, no se me vengan encima… ¿Dónde comienza y dónde termina una violación?

La polémica recomendación de Galilea Montijo

Por si fuera poco, Galilea Montijo recomendó a las madres de familia castigar con golpes a sus hijas y así evitar que sean víctimas de un abuso sexual: Yo desde los 13 años que me acuerde sabía que si entraba al cuarto con un señor a qué fregados vas. También, mamás, unas cachetadas a las niñas.

Cabe mencionar que decenas de usuarios de Twitter están haciendo fuertes críticas hacia Galilea Montijo y lamentan que en televisión nacional aún se permitan este tipo de declaraciones que generan la violencia.