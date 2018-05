¡Despedazan a Kim Kardashian en redes por esta fuerte foto con sus hijos!

sorprendió a sus seguidores al publicar la foto más tierna y polémica de sus hijos North y Saint en Instagram, por lo menos hasta ahora, ¡y casi rompe internet de nuevo!

Al parecer, su hija mayor ya se lleva mejor con su hermanito, ya que en una entrevista de 2017 que recoge E! Online, Kim confesó que a su hija "no le gusta" Saint, y agregó: "Es muy difícil para mí". Sin embargo, según le contó recientemente a Ellen DeGeneres, con la llegada de la pequeña Chicago, North se está portando "mejor" en su papel de hermana mayor.

Quizá la prueba de esa unión fue la foto que compartió Kim para celebrar el Día de las Madres, donde la vemos acompañada de sus 3 hijos. ¡Tan lindos! Pero esta vez, la socialité fotografió a los dos mayores mientras tomaban un baño juntos, y compartió la imagen con el mundo bajo el título "Mis bebés".

En menos de 24 horas la instantánea sumó más de 4.8 millones de 'likes' y casi 40 mil comentarios, la mayoría positivos, pero también hubo quienes criticaron la publicación, pues aunque la foto es de lo más tierna e inocente, no faltaron las personas que vieron un riesgo de que Kim comparta fotos de sus hijos desnudos, argumentando que éstas podrían servir para alimentar las fantasías de los pedófilos

"No, por favor baja esta foto… Cuida la seguridad de tus hijos de las mentes de los depredadores, hay millones de este tipo de personas. Desafortunadamente hay muchos así, buena mujer de Dios… no aprendiste del incidente de París", señaló un usuario, mientras que otro comentó: "Tengo una hija de 4 años y no sería capaz de publicar una foto así".

Por otro lado, también hay quienes aseguran que la esposa de Kanye West retocó digitalmente la imagen, como acostumbra hacerlo con las suyas: "¿Editaste los pezones de North?", "Desde ya le enseñas a usar Photoshop".

Aquí te dejamos la foto:

My babies Una publicación compartida de Kim Kardashian West (@kimkardashian) el 17 May, 2018 a las 12:34 PDT