¡Despechado! Lupillo Rivera BESUQUEA a una mujer en público ¿Y Belinda?

Guadalupe Rivera Saavedra es el nombre real del cantante mexicano Lupillo Rivera, quien no hace mucho volvió a tocar el tema de su historia de amor con la cantante Belinda, con la que lleva meses con fuertes polémicas de un supuesto romance.

Lupillo de 48 años de edad no hace mucho tuvo una emotiva entrevista con el periodista Gustavo Adolfo Infante donde confesó que le hubiera encantado poder envejecer a lado de Belinda de 30 años.

Ahora tal parece que Lupillo Rivera se olvida de Belinda y con tremendo beso presume su nuevo romance, pues el "Toro del Corrido" ya había confesado que tenía una relación sentimental con una mujer fuera del espectáculo.

Lupillo Rivera Besando a una mujer

Es por eso que ahora de acuerdo con Grupo Fórmula, sorprendieron a Lupillo Rivera en pleno gesto romántico con su nueva novia, esto mediante un video en el que se ve al grupero cantarle las mañanitas a la misteriosa mujer en un restaurante mexicano de McAllen, Texas.

Resulta que la usuaria de Instagram @chicapicosa difundió el video y fotos de Lupillo Rivera besando apasionadamente a su presunta novia, por lo que de inmediato, algunos seguidores de la popular usuaria de Instagram se preguntaron si Lupillo volverá a tatuarse el rostro de otra mujer, como lo hizo con Belinda.

Entre los comentarios se alcanzan a leer algunos que dicen a sí: “Al paso que va le va a faltar cuerpo para tatuarse??", "Bien por él y si se la tatúa o no es dueño de su cuerpo y él sabe lo que hace", "No que muy enamorado de Belinda y mayeli no pues wuaoo", entre muchos más.

TE PUEDE INTERESAR: Lupillo Rivera admite que Belinda es la mujer que más ha amado

Cabe recordar que Belinda y Lupillo fueron blanco de críticas, luego que se rumorara un romance entre ambos cantantes surgido después de que las celebridades participaran en el reality musical “La Voz Azteca”, donde estuvieron a lado de Yahir y Ricardo Montaner como coaches y aunque al principio, ambos artistas negaban tener algún amorío, fue el mismo Lupillo Rivera quien más tarde afirmó que tuvo algo con la cantante de origen español.

Síguenos en Instagram y entérate de las noticias trend de la semana