Despacito y Kevin Spacey, lo más buscado en Google

Despacito la canción más googleada

Google dio a conocer unas listas de diversos temas sobre los términos más populares del año a nivel internacional.

Algunas de las categorías en espectáculos fueron: películas, canciones, actores, músicos y bandas, y shows de televisión.

La canción de Luis Fonsi y Daddy Yankee, 'Despacito', fue la más buscada del año, lo que demostró el fenómeno en que se convirtió, pues su vídeo en YouTube tiene más de cuatro mil millones de visitas.

"Shape of you" de Ed Sheeran fue el segundo tema más 'googleado' seguido por 'Perfect'; 'Havana' de Camila Cabello y 'Look what you made do' de Taylor Swift.

'Shape of you' es una de las canciones más 'googleadas'

En cuanto a Kevin Spacey, envuelto en un escándalo de acoso sexual, figuró en segundo lugar de la lista de actores, que encabezó Meghan Markle, futura esposa del príncipe Harry de Inglaterra.

En este rubro igual fue muy buscada Gal Gadot, Louis CK (en polémica por acoso sexual) y Bill Skarsgard, protagonista de 'It'.