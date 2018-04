'Despacito' llega a 5 millones de visitas en YouTube

Los puertorriqueños Luis Fonsi y Daddy Yankee deben estar orgullosos de su canción 'Despacito', pues se ha convertido en el primer proyecto musical en alcanzar los 5 mil millones de reproducciones en la plataforma, YouTube.

El videoclip que fue dirigido por Carlos Pérez, ahora cuenta dicha cantidad de visitas que cualquier otro vídeo que se encuentra colocado en ese sitio.

El que le sigue es 'See you again' de Wiz Kalifa junto Charlie Put; ellos cuentan con casi 3, 500 millones.

Cabe mencionar que 'Despacito' fue el primer vídeo en alcanzar los 4 millones de visitas. Además, es visto en 45 países, entre ellos: Argentina, México, Portugal, España, Alemania y Grecia, entre otros.

El material fue filmado en el barrio sanjuanero de La Perla y en 'La Factoría', el cual es un ícono bar de la calle San Sebastián del Viejo San Juan, en el país de los famosos.

En una entrevista con EFE, Carlos mencionó que fue Fonsi quien le presentó el tema a finales de julio del 2016 y le indicó que tenía qué incluir 'los colores de su país, el espíritu, el baile y la sensualidad de la música'.

El tema, escrito por Fonsi y la panameña, Erika Ender, por 49 semanas consecutivas se ubicó en lo más alto de la lista Hot 100 de Billboard en al menos 89 países.

Últimamente los videos musicales son cada vez más populares y ocupan las listas de YouTube, además al alcanzar millones de visitas, según Billboard, se unen al club VIP.

En Estados Unidos, por ejemplo y según la Agencia AP, aunque no está en inglés 'Despacito', aunque existe una segunda versión con Justin Bieber, se encuentra en el ránking de las 10 canciones más populares de la semana.