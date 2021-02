Alejandra Guzmán será parte de la nueva temporada de la serie 'El Juego de las Llaves' que marcará su regresó a la actuación y dejará huella en sus seguidores, pues confesó que realizó un desnudo total.

La cantante señaló en entrevista para el programa 'De Primera Mano' que la escena sí le costó mucho trabajo, pero al final todo salió muy bien.

"Fue muy fuerte, muy fuerte, porque yo me tuve que desnudar, nunca me había desnudado a mis 52, entonces sí es un orgullo, pero me costó, me costó tener que quitarme muchos tabues y decir 'bueno si tengo mis cicatrices, también tengo que estar así como estoy ' y me cuidaron mucho, fue muy bonito", aseguró.

Alejandra Guzmán se puso nerviosa

Para Alejandra Guzmán la actuación no le es ajena, pues en el pasado a interpretado diversos papeles tanto en el cine como en el teatro, pero a pesar de ello, señaló que los nervios se hicieron presentes durante la grabación.

¡Desnudo total! Alejandra Guzmán se muestra como Dios la trajo al mundo

"Sí cuesta trabajo volver a meterme en la actuación, porque yo estudié actuación con José Luis Ibañez hice teatro, hice Gypsy, sí estudié mucho de teatro, entonces tuve que sacar el apellido Pinal a todo lo que da y me encantó trabajar con Mayte y con ellas, tuve buena química y salió algo padrisimo", dijo.

Sobre su personaje detalló que se trata de una mujer que le encanta viajar, que es emprendedora y que "le vale gorro todo", pero que al final "si tiene su corazoncito".

Sobre el desnudo total añadió:

"Fue una escena difícil, pero salió muy bien y me enseñaron cosas para que también tuviera seguridad y me pudiera cubrir, hay como una coreografía. Ojalá y les guste porque ahí está mi trabajo y estoy muy orgullosa de mi trabajo", aseveró la cantante.

