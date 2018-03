Agencias/Diario La Verdad Ciudad de México.-Desiree Ortiz habla de su rompimiento con Luis Miguel

La conductora Desiree reveló las razones por las que decidió terminar su amorío con Luis Miguel, luego de mantener un romance por más de cinco meses, y además confesó que tan cercana es su relación con Alejandro Fernández durante una entrevista telefónica para el programa Hoy.

Sobre su fallido romance con “El Sol”, la venezolana confesó: “siempre me dijo que sabía que yo no era la clásica niña que él podía controlar, o sea creo que me conoció con esta personalidad y con mi manera de ser y creo de hecho eso fue lo que le gustó. Siempre le dije nadie me va a decir que tengo que hacer, siento que hay ciertos parámetros de respeto, pero yo manejo mis cosas a mi manera y siempre lo he hecho así”.

De la misma manera, Desiree explicó que la ruptura fue en los mejores términos y debido a su necesidad de continuar con su carrera profesional. “No hay malos términos, pero sí de repente en los últimos dos, tres meses sí sentí que de repente estábamos llevando estilos de vida diferentes, yo ya llevaba mucho tiempo con mis proyectos de lado, me fui a Los Ángeles, estuve en Los Ángeles en toda la grabación de su disco, y era como que, entiendo que es un artista de este calibre y una persona como él está acostumbrada a demandar muchísima atención ¿no?, pero de repente yo también sentí necesidad de concentrarme en mis cosas”

Al respecto de su acercamiento con Alejandro Fernández, con quien hasta hace unas semanas Luis Miguel tenía un problema legal, Ortiz explicó: “No, no me molestó (que me relacionaran sentimentalmente con él), en este medio está uno acostumbrado a que estén inventando cosas todo el tiempo”.

Finalmente, la presentadora confesó su felicidad al saber que el pleito entre “El Potrillo” y “El Sol” terminó en los mejores términos. “Alejandro es un tipazo en todo el sentido de la palabra porque pudo haber sido peor, pudo haber tenido menos tolerancia con una situación como la que tenían y fíjate como la ha manejado hasta ahora y de hecho en su momento se conversó y yo estoy muy contenta de que haya sido así”.

