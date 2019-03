“Desgraciadamente hemos tenido información de retrocesos": Revelan terribles datos de José José (VÍDEO)

El estado de salud del famoso cantante retirado, José José, ha sido la noticia durante los últimos meses, pues desafortunadamente su condición médica no es la mejor, al contrario, todo indica que esta ha ido en deterioro.

Por si fuera poco, esta delicada situación ha traído más problemas, sobre todo con la familia, particularmente con sus hijos; Jose Joel, Marysol y Sarita, quienes han sido los protagonistas de terribles polémicas.

Ya sea por la "herencia" que su padre, José José, vaya a dejar o porque este no ha sido visitado ni procurado especialmente por José Joel y Marysol Sosa, ya que los cuidados y sigilo del cantante han estado bajo la custodia de Sarita, hija menor del cantante.

Sin embargo, recientemente la otra de sus hijas, Marysol Sosa, ha hecho declaraciones que nuevamente han dado la nota, mismas que no han sido precisamente buenas o favorables para esta delicada situación.

Y es que marysol ha compartido su "preocupación" por estar al tanto del estado de salud que guarda su padre, pues desde el año pasado que José José se fue a vivir con la menor de sus hijas, Sarita, Marysol Sosa no le ha visto.

Fue durante su paso por el programa HOY, que la hija mayor José José, confesó su temor de ir a visitar a su papá al país vecino, pues el temor de que esta sea rechazada por "El Rey de la Canción" le impide hacerlo.

También, Marysol reveló que uno de los factores más importantes que han resultado un obstáculo para viajar a EE.UU. y poder estar cerca de su padre, es la falta de recursos económicos para hacer el "costoso" viaje.

Cambe mencionar que Marysol Sosa, no ve a su padre y no ha mantenido ningún tipo de contacto con él desde el 2018.

“Yo lo dejé de ver el 6 de febrero, de hace un año, no lo he visto y no he tenido comunicación con él desde el pasado octubre”, aseguró.