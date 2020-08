¡Desgarrador! Conductor de Telemundo DEBATE su vida contra el cáncer

Edgardo del Villar, quien es un reconocido conductor de Telemundo, impactó a sus seguidores al dar la terrible noticia de su enfermedad hace varias semanas, dejando muy preocupados a muchos.

Tras esta lamentable noticia, varios famosos se solidarizaron al mostrar apoyo y cariño tales como, Adamari López, María Celeste Arrarás, Quique Usales, Jessica Carrillo, Andrés Cantor y Camilo Montoya, entre muchos más.

Por su parte la reconocida María Celeste Arrarás le dedidó estas palabras: Eres muy querido y un gran ser humano y todos estamos pendientes de que salgas bien; Andrés Cantor también se pronunció expresando: Estamos contigo Edgardo y Mario Vannucci: En oración ya mi amigo.

Edgardo del Villar vuelve con su lucha contra el cáncer

No hace mucho el presentador de Telemundo publicó un video a través de su cuenta de Instagram, donde se despide de su trabajo y solicita oraciones a sus espectadores, ya que comenzará una etapa difícil en su lucha contra el cáncer.

“Hoy quiero compartirles el cierre de un ciclo muy importante para mi. Les pido me mantengan en sus oraciones. Bendiciones”.

Hay que destacar que Del Villar se encuentra en tratamiento para poder extirpar los tumores de su cerebro. El periodistamexicano ha sabido ganarse la admiración de colegas y fans, quienes lo apoyan con comentarios desde las redes sociales.

Recientemente Edgardo del Villar impactó con su radical cambio tras la dura batalla que enfrenta contra el cáncer, así también lo explicó el mismo: He decidido tomar un tiempo para centrarme en mi salud, lo cual ya no me verán en la pantalla de Telemundo 47. No ha sido nada fácil, ahora todos mis esfuerzos se centrarán y se aplicarán para ganar esta batalla contra el cáncer.

Cabe destacar que en octubre de 2019, Edgardo del Villar de la cadena de televisión estadounidense anunció que había vencido al cáncer en una primera batalla de su tratamiento, pues meses antes fue diagnosticado con tres tumores cerebrales, que le fueron extirpados. Sin embrago, el conductor tendrá que someterse a un nuevo tratamiento médico y aunque no dio más detalles afirmó que con las oraciones y buenos deseos de sus seguidores podrá salir adelante.

