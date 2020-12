¡Desgarrador! Anitta rompe el silencio y revela que fue víctima de una VIOLACIÓN

Anitta fue violada cuando tenía 14 años de edad

Larissa de Macedo Machado mejor conocida como la cantante Anitta, dejó en shock a los usuarios al revelar un momento tormentoso de su pasado cuando tenía tan solo 14 años de edad, la artista brasileña del género pop reveló detalles de su vida a través de un nuevo proyecto.

La famosa por fin ha estrenado su serie documental a través de la plataforma streaming de Netlix este miércoles 16 de diciembre, donde ha compartido sobre su carrera, pero lo más desgarrador, es que la artista rompió el silencio y confesó que fue víctima de una violación.

Y es que, en el primer episodio de “Anitta: Made In Honório”, la cantante Anitta reveló a sus fans lo que vivió hace algunos años, lo que ha dejado impactados a sus fans; la famosa reveló un difícil momento de su vida cuando era una adolescente, aunque no reveló la identidad del agresor.

Anitta impacta al revelar que fue violada a los 14 años de edad

A través de su cuenta oficial de Instagram, la cantante reveló a sus fans que su serie documental ya se encuentra disponible. Sus revelaciones han dejado en shock a los usuarios; la famosa reveló que fue violada por un ex novio, la artista aseguró que él era muy autoritario.

La brasileña nunca expuso lo que le ocurrió, de igual forma confesó que siempre ha tenido relaciones abusivas, y cuando tenía 14 años conoció a una persona que le ocasionó mucho miedo, en esos años era una adolescente; la famosa vivió una situación tormentosa.

En sus revelaciones, mencionó que un día, él estaba nervioso y con estrés, por lo que ambos se fueron a un lugar para estar a solas, pero la cantante con lágrimas en los ojos confesó que desistió de seguir adelante y no quería estar con su ex novio, pero él no la escuchó.

Tras haber sido víctima de una violación, Anitta mencionó que aquel terrible y desgarrador momento de su vida, no le impidió continuar con sus sueños de convertirse en una cantante; en La Verdad Noticias te hemos compartido que a sus 27 años de edad es una mujer exitosa.

