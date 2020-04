¡Desesperada! Kim Kardashian ya no aguanta el encierro con sus hijos/Foto: InStyle

Ser mamá no es nada sencillo, y mucho menos si tienes 4 hijos. Kim Kardashian ya se ha dado cuenta de eso, puesto que la socialité e influencer ya ha demostrado que se encuentra desesperada ahora durante la cuarentena por tener que pasar las 24 horas cuidando a sus hijos, y parece ser que casi ya no los aguanta. OMG!

La celebridad del reality “Keeping Up With The Kardashian”, es madre de 4 hijos: North, Saint, Chicago y Psalm, todos los niños son menores de 6 años, lo que incrementa el hecho de que siempre quieran estar jugando y pasando tiempo divertido con sus papás. Sin embargo, esto ha agotado mucho a Kim.

La más famosa hermana Kardashian compartió a través de sus redes sociales que sus hijos no la dejan estar sola durante un solo segundo desde que comenzaron la cuarentena. Kim Kardashian se tuvo que encerrar en el baño para poder disfrutar unos minutos consigo misma y poder grabar un tutorial de maquillaje para sus fans.

Pero su tiempo de paz duró muy poco, porque pronto su hija mayor North West encontró a Kim y le pidió que le ayudara a lavarse las manos; por lo cual la influencer y empresaria le dijo a su hija que lo hiciera ella sola en otro baño, ya que estaba tratando de tener un momento a solas.

“Estoy escondida en el baño, chicos, estoy escondida en el baño porque mis niños no me dejan sola” afirmó Kim Kardashian en su video.

I feel you @KimKardashian mis bulldogs también me siguen hasta el baño pic.twitter.com/ZwJZpTydCt — Flamin’ hot anxieties (@Javierxvarela) April 11, 2020

North le expresó a su mamá que lo que estaba haciendo era algo cruel para ellos, sin embargo Kim no mostró arrepentimiento ya que se notaba que estaba estresada como seguramente muchos padres de familia lo están ahora.

Kim Kardashian y Kanye West

El matrimonio West-Kardashian es uno de los más polémicas y al mismo tiempo, de los más sólidos de la farándula estadounidense. Kanye y Kim se casaron desde el 2014 y son padres de 4 hijos, aunque en un principio el rapero quería tener 7 hijos con la influencer y empresaria.

Sin embargo, el proceso para que Kim Kardashian fuera madre de 4, no fue nada fácil. Ella sólo pudo embarazarse de sus dos primeros hijos, mientras que los otros dos nacieron con un vientre de alquiler, ya que por la edad y salud de Kim, no se pudo embarazar de nuevo.