Desde la playa, Macky González presume su belleza con un coqueto bikini

La atleta mexicana Macky González, quien en el 2022 causó controversia por su participación en la segunda temporada de MasterChef Celebrity, ha dejado atrás lo que pasó en el reality show de cocina y se ha enfocado en cuidar su físico, y sus recientes fotografías han cautivado a más de uno.

Y es que, la ex atleta de Exatlón México se olvidó de los looks deportivos y deleitó la pupila de los caballeros con un revelador bikini en color negro, ideal para la próxima temporada primavera-verano, con un estilo boho chic muy cautivador, por lo que los halagadores mensajes no se hicieron esperar.

Recordamos que cuando finalizó su participación en el reality show de deportes extremos, la atleta mostró su drástico cambio físico, por lo que comenzó a realizar su rutina de entrenamiento y una buena alimentación para recuperar su figura atlética, y tras varios meses, ha logrado buenos resultados.

Bikini de Macky González sube la temperatura en Instagram

La atleta mexicana seduce las redes con su belleza

En la instantánea se puede apreciar el hermoso paisaje de la playa, pero sin duda alguna la belleza de González, de 33 años de edad, acaparó las miradas de sus seguidores, quienes se percataron de los encantos de la famosa, quien ha conquistado a varios con su escultural figura.

Por su parte, sus fieles admiradores comentaron que la atleta luce muy hermosa: "Una diosa inalcanzable", "Qué mamacita", "Que belleza muy hermosa, eres muy sexy", "Estás preciosa bomboncito", "Toda una artista". Fueron algunas reacciones de sus seguidores.

¿Quién es Macky González?

La atleta mexicana ha ganado varias medallas

La atleta Macky González, logró popularidad en las redes sociales tras su pasó en algunas temporadas de Exatlón México. Es una velocista mexicana, originaria de Puebla, es una atleta de alto rendimiento, por lo que ha ganado varias medallas a nivel nacional.

