Desde la playa Ángela Aguilar consiente a sus fans en entallado look

Para nadie es extraño que Ángela Aguilar se haya convertido en una de las figuras más destacadas en el género del regional mexicano, pues todas sus canciones tienen millones de visitas en las distintas plataformas digitales.

Tanta es su fama y popularidad que la intérprete de En Realidad y Ahí donde me ven, es actualmente una de las artistas con mayor número de seguidores en sus redes sociales; sólo en instagram tiene más de 8 millones de fans.

Y fue precisamente en esa plataforma en la que la artista sorprendió a todos los internautas al compartir una fotografía desde el mar en la que presumió su cuerpo en un entallado look que sacó suspiros a muchos.

Como te contamos en La Verdad Noticias, Ángela Aguilar estrenó su canción Se disfrazó hace unas semanas, prueba de que sigue más que vigente.

Además de que la hija de Pepe Aguilar, a menudo comparte algunos detalles sobre su vida profesional y una que otra fotografía donde luce sus atuendos.

Esta vez la más pequeña de los Aguilar se vio a la moda con una ajustada blusa color pastel y un pantalón oscuro que resaltó su figura, mientras posa sentada desde el barandal y con la playa de fondo.

Como era de esperarse la publicación no pasó desapercibida para nadie, pues enseguida la fotografía comenzó a recibir miles de likes y comentarios elogiando la belleza de Ángela.

Con tres discos como solista y dos premios en su carrera musical, la cantante cobra una cifra de 74.8 mil dólares por concierto privado, según el canal de YouTube Regional Mix.

Pero si se quiere contratar a su papá también este tendrá un costo de 250 mil dólares.

A pesar de la gran suma de dinero, la cantante confesó que sólo pide en su camerino agua caliente y una sopa instantánea, además de que 15 minutos antes de salir a escena nadie puede tocarla, pues se concentra para dar lo mejor de sí para la presentación.

“Llega un punto, como 15 minutos antes de que me suba al escenario, en el que ya nadie me puede tocar, me tengo que concentrar. Me pongo como si estuviera castigada en una esquina por ahí y, literalmente, me enfoco, empiezo a calentar y modular la voz, a concentrarme, meditar y visualizo cómo quiero terminar el concierto”, detalló.