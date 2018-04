“Desde hace muchos años tengo VIH”: Conchita Wurst

El travesti austriaco Conchita Wurst, que ganó el concurso de Eurovisión en 2014 vestida de mujer y con barba, reveló el domingo por la noche ser seropositivo del virus VIH.

"Llegó el día de liberarme para el resto de mi vida de una espada de Damocles: soy positivo al VIH", explicó la diva barbuda de 29 años en su página Instagram.

"Esto no tiene interés para la opinión pública pero un examigo me amenaza con revelar públicamente esta información personal (...) no doy a nadie el derecho a influenciar así mi vida", agregó.

Conchita Wurst, que luego de ganar el concurso se convirtió en un ícono de la causa homosexual en el mundo, agregó "esperar dar coraje y hacer un nuevo gesto contra la estigmatización de la gente" portadora del VIH.

Conchita, precisó que su familia conoce "desde el primer día" sus serpositividad.

Sobre su actual estado, Conchita Wurst añade: "estoy bien. Soy más fuerte, más motivada y liberada que nunca. ¡Gracias por tu apoyo!. , aseguró precisando que contrajo el virus "desde hace varios años y que se encuentra debajo del umbral de detección".

¿Quién es Conchita Wurst?

Conchita Wurst es un personaje creado por Tom Neuwirth, un diseñador de moda y cantante homosexual de 29 años.

Conchita Wurst cuyo verdadero nombre es Tom Neuwirth

Tras quedar segundo en "Starmania", un programa busca talentos de la televisión pública austríaca en 2006, formó parte brevemente de un grupo musical.

En 2011 se reinventó a sí mismo y apareció en un nuevo concurso ya como Conchita Wurst.

Neuwirth explica que Conchita surgió como una respuesta a la intolerancia que sufrió de adolescente debido a su homosexualidad.

Wurst conquistó Eurovisión con una buena voz, un tema pegadizo y una estética provocadora: una llamativa barba que contrasta con su cuidado maquillaje y sus ajustados vestidos de noche.

La artista "alter ego" del cantante Tom Neuwirth fue recibida en el aeropuerto de Viena por varios miles de seguidores que no cesaban de corear el "Rise like a Phoenix", la canción con la que conquistó ayer el segundo triunfo de Austria en Eurovisión, tras el logrado en 1966.

Con el trofeo en la mano y repartiendo sonrisas y saludos, Wurst fue acosada por una nube de periodistas que querían captar su triunfal regreso a Austria.

Conchita Wurst afirmó ante los medios que su victoria es un mensaje a "algunos políticos", entre los que señaló a Putin, aunque insistió en que no se trata de abrir un debate de derechos humanos entre Europa y Rusia.

"La tolerancia no tiene fronteras. También en Rusia hay lugares donde soy muy bien bienvenida", dijo Wurst, que recordó que su actuación recibió de ese país cinco puntos, lo que muestra que "no todo el mundo en ese país tiene las mismas opiniones" sobre la homosexualidad.