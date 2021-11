Descubren a las "clones" de Blair Waldorf y Serena Van Der Woodsen

Hace ya un tiempo que Blake Lively no ha dado de que hablar, pero ahora no es precisamente su gran look o alguna nueva actuación la que la volvió viral sino sus "clones".

Sucede que en los últimos días un par de chicas se han vuelto virales en la red social Tik Tok, las jóvenes Maddie Hope y Majja May quiénes podrían ser las "gemelas" de las actrices Blake Lively y Leighton Meester.

En La Verdad Noticias te explicamos que fue a través de un video que realizaron al estilo "Gossip Girl" que han alcanzado la fama en la red social por su enorme parecido que ha dejado impresionados a todos los fans.

El video viral de los "clones"

Todos los que hemos usado Tik Tok sabemos que es muy común estar "deslizando" videos y que entre tanta gente haya algunos que te recuerden a algún famoso o artista, como es el caso de Paige Niemann que ya es la clon legítima de Ariana Grande.

Ahora, Maddie y Majja definitivamente hicieron una gran representación de las amigas más queridas de la televisión por lo qué por su video representando a los personajes de "Gossip Girl" ya alcanzó más de 5 millones de reproducciones.

Los clones de famosos

Siempre ha existido el mito de que todos tenemos un "doble" en alguna parte del mundo y esto se ha comprobado de forma impresionante con diversos famosos como el doble de David Schwimmer al cuál se le encontró un doble que era un ladrón de cervezas, Leonardo Dicaprio es otro actor que tiene un "clon" llamado Konrad Annerud que es un sueco que se hizo tendencia en Instagram.

Otros ejemplos más actuales son el de Jacky Vasquez que luce identica a Ariana Grande y uno de los más impresionantes son los gemelos Matt y Scott Katzebanch que son identicos al actor Bradley Cooper.

