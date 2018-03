Descubren a dos integrantes de Enamorándonos, en una nueva relación gay

Agencias/Diario La Verdad Ciudad de méxico.-Nueva relación entre Rorro y Luis Fer de Enamorándonos Es tal su descaro, que Luis Fer toca más a Rorro que a su aún esposa. Aunque atraviesan por crisis tras su matrimonio, Luis Fer ha jurado que quiere reconquistar a Vanda, pese a los rumores de que ella es hombre, y de que él es homosexual. Sin embargo, descubrimos que durante la semana pasada, Luis Fer no escatimó en actitudes cariñosas hacia Rodrigo, quien a su vez está casado con Damaris. La química es innegable, y no hay oportunidad en la que no abrace a Rorro. Las cámaras los han cachado en la movida, y aunque casi nadie lo nota, es evidente que Luis Fer tiene preferencia por Rodrigo, pues aunque está al lado de la esposa que supuestamente quiere reconquistar, lo toca más a él que a ella. Sin importar que Damaris estuviera a un lado, Luis Fer abrazaba cariñosamente a Rorro, y hasta le metió la mano en la chamarra. En el minuto 13:07 del siguiente video se ve a Luis Fer muy cariñoso con Rorro, aunque a un lado estuviera Damaris. [embed]https://youtu.be/nEDJdYaccE4[/embed]

Te puede interesar