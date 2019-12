Descubre qué series tienen el objetivo de reemplazar “Game of Thrones”

Descúbre qué series tienen el objetivo de reemplazar “Game of Thrones”

La popularidad alcanzada por la serie “Game of Thrones” se ha convertido en un objetivo para diversos estudios; es decir crear una serie épica que se convierta en todo un fenómeno social. Sin embargo a pesar de los múltiples intentos, hasta el momento esto no se ha logrado. Recordemos que “GOT” es una serie basada en los libros George RR Martin, que se convirtió en una de las producciones de HBO más vistas en la historia.

Sin embargo 2020 promete ser un nuevo comienzo para las diversas plataformas como Netflix, Amazon e incluso el mismo HBO, que través de diversos proyectos llenos de fantasía y mundos alternos buscan ganar una gran popularidad.

Recordemos que Game of Thrones no solamente ganó una gran cantidad de fans, sino que ayudó a HBO a tener grandes ganancias por casi una década; un objetivo que sin duda se vuelve en un gran reto para las demás productoras y plataformas de contenidos visuales.

Descúbre qué series tienen el objetivo de reemplazar “Game of Thrones”

MIRA LA LISTA DE SERIES QUE PRETENDEN SUPERAR “GAME OF THRONES”

A pesar de que no todas las series que mencionaremos a continuación tengan una fecha en particular de estreno, sabemos que entre sus grandes objetivos esta superar a “Game of Thrones”.

The Witcher

No podíamos dejar de mencionar la reciente serie de Netflix “The Witcher”, la cual prometía convertirse en una de las preferidas del público; sin embargo su primera temporada aparentemente no logró el cometido, puesto que ha recibido diversas críticas en cuanto a sus saltos de tiempo confusos y de llevar una historia hasta cierto punto aburrida. Esperemos que en su segunda temporada, esta serie logre reivindicarse.

Las Crónicas de Narnia

Descúbre qué series tienen el objetivo de reemplazar “Game of Thrones”

Como una versión más familiar de GOT, Netflix ya se encuentra trabajando en esta nueva serie basada en los libros de CS Lewis, la cual gira en torno a la historia de unos niños que se encuentran en un mundo mágico lleno de aventuras tras la secreta puerta en el ropero de su hogar. Aunque esta serie no contenga escenas tan drásticas llenas de sangre y sexo, pretende generar un gran fanatismo.

Cursed

A través de esta serie producida también por Netflix, se revivirá la leyenda del Rey Arturo pero con un grandioso twist, en donde la historia será contada a partir del punto de vista de Nimue, una mujer destinada a convertirse en la dama del lago que posteriormente le da la icónica espada a Arturo.

The Dark Tower

Amazon contempla entrar a esta fuerte batalla a través de la serie “The Dark Tower”, la cual se encuentra inspirada en la famosa novela de Stephen King, y el dato más curioso, es que el actor Jerome Flynn, quien interpretó a Bron en Game of Thrones será uno de los protagonistas en esta historia que habla sobre un adolescente que se convierte en un gran guerrero que defiende al mundo ante la oscuridad.

House of the Dragon

Descúbre qué series tienen el objetivo de reemplazar “Game of Thrones”

HBO no quiere dejar ir este récord a través de su proyecto “House of the Dragon”, una historia que pretende darle continuidad a Game of Thrones mostrando la increíble historia (que a muchos nos quedó en duda) de la dinastía Targaryen antes de la llegada del rey loco y de Daenerys Targaryen.

Te puede interesar The Witcher planea tener 7 temporadas ¡La segunda ya se está preparando!

Lazarus

Contemplada como una mezcla entre Game of Thrones, The Walking Dead y The Hunger Games; Lazarus contempla una historia basada en los cómics de Greg Rucka y Michael Lark, la cual promete grandes batallas entre familias, guerreros invencibles y mucha sangre. ¡Amazon pelea fuerte este 2020!

Únete a nuestro Instagram y entérate de las noticias trend de la semana