Descubre cuáles fueron los peores fracasos musicales del 2019.

A todo el mundo le gusta la música y quien diga que no tiene una canción o artista favorito simplemente esta mintiendo porque no se puede negar que en algún momento de nuestro día pasa por nuestra cabeza algún fragmento de alguna canción que no podemos olvidar.

Como cada año en la industria de la música hemos sido testigos del regreso de muchos artistas a los escenarios y con ellos vienen nuevos singles, nuevos álbumes y nuevos vídeos musicales pero es un hecho que no todos tienen la oportunidad de posicionarse en lo más alto de los charts y tienen que conformarse con las ventas que puedan obtener.

Esto no significa que su música sea mala o que su esfuerzo por ofrecernos nuevo material fue muy bajo, sino que a veces la gente no suele gustarle el trabajo de los artistas y en los cuales han tenido que dedicar tiempo, sudor, cansancio y hasta lágrimas pero cuando al público no le gusta una canción simplemente hay que aceptar que ha nacido un “flop”.

LOS PEORES FRACASOS MUSICALES DEL 2019

Este año no ha sido la excepción y a pesar de que pudimos ser testigos de grandes éxitos musicales de distintos géneros musicales tocando la cima de las listas de popularidad más importante de la industria como “bad guy” de Billie Eilish, “Con Altura” de Rosalía o “Tusa” de Karol G y Nicki Minaj también hubo quien no logró figurar en ningún lado.

A continuación te daremos algunas de las canción que fueron lanzados a lo largo del año y que a pesar de que prometían ser todo un éxito en las radios locales parece ser que al final no fueron del agrado del público y tuvieron que conformarse con las pocas ventas que produjeron.

Wave de Meghan Trainor

Medellín de Madonna & Maluma

Raising Hell de Kesha

Bounce Back de Little Mix

Small Talk de Katy Perry

Started de Iggy Azalea

Que Pena de Maluma & J Balvin

Mala Santa de Becky G

Slide Away de Miley Cyrus

Stack It Up de Liam Payne

Nice To Meet Ya de Niall Horan

M.I.A de Cher Lloyd

Kill My Mind de Louis Tomlinson

Living Proof de Camila Cabello

