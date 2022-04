‘Descansa, ya todo pasó’: El Komander realizó homenaje a Debanhi tras su muerte

José Alfredo Ríos, mejor conocido como El Komander, realizó un sentido homenaje a Debanhi Escobar, joven que el pasado jueves 21 de abril fue encontrada muerta al fondo de una cisterna en un hotel de Escobedo, esto tras haber acumulado 13 días desaparecida.

El cantante, quien se presentó en el poblado de El Higo, Veracruz, primero pidió a los presentes que dedicaran aplausos a la memoria de la hoy occisa.

"Vuela libre hasta el cielo”, cantaron miles de personas durante esa noche del sábado 23 de abril en honor a Debanhi Escobar.

Segundos después comenzó a cantar el tema ‘Descansa mi amor’, canción lanzada en el año 2014 que en esta ocasión sirvió para recordar a Debanhi.

“Quiero darle gracias a Dios haber nacido de una mujer, quiero que le regalemos un aplauso a todas las mujeres de esta noche”, dijo El Komander, antes de cantar.

Video de Komander cantando en honor a Debanhi Escobar

El video ya circula en las diferentes redes sociales y los fans de este cantante oriundo de Culiacán no dudaron en reconocer su acción.

El Komander no ha sido el único en rendir homenaje a Debanhi Escobar, de hecho, el primer grupo musical que realizó un acto al respecto fue Intocable, durante un concierto ofrecido en Monterrey.

La canción elegida por el grupo norteño fue ‘Día 730’, que habla sobre una chica que desapareció y nunca más fue vista nuevamente.

Caso de Debanhi Escobar 28 de abril 2022

Afirman que Debanhi Escobar no presentó agua en los pulmones, por lo que presumen que seguía viva cuando cayó a la cisterna.

Mario Escobar, conocido por ser el padre de Debanhi Escobar, causó controversia en redes sociales al revelar que ha sido víctima de múltiples amenazas de muerte por indagar la verdad sobre la desaparición y hallazgo del cuerpo de su hija en Escobedo, Nuevo León.

Momentos antes de ingresar a la Fiscalía Especializada en Feminicidios y Delitos Contra las Mujeres, el progenitor de la joven señaló que le han llamado por teléfono para decirle que su vida correrá peligro si sigue investigando lo ocurrido el pasado 9 de abril. No obstante, él ha dejado en claro que no tiene miedo y que no se detendrá hasta saber la verdad.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerse informado con las noticias de hoy!