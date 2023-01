Desaparece actor en medio de las montañas en California

En las últimas horas, el nombre del actor inglés Julian Sands se ha convertido en tendencia, pues fue uno de los hombres identificados como desaparecidos en medio de las montañas de San Gabriel en California, Estados Unidos.

Y es que un grupo de excursionistas fue denunciado como desaparecidos, entre los que se encuentra el actor. De acuerdo con un reporte de The Hollywood Reporter', se señala que fue el 13 de enero cuando se emitió una alerta por desaparición, por lo que de inmediato se iniciaron las labores de búsqueda y rescate.

No obstante, los elementos de seguridad se retiraron el sábado por la noche debido al riesgo de avalanchas y a las malas condiciones del sendero por la nieve y el hielo, pero de acuerdo con el testimonio de las autoridades del condado, la búsqueda se reanudó sin que se tenga éxito aún.

En ese sentido, se precisó que las labores se llevan a cabo con helicópteros y drones, pues el clima es hostil y podría derivar en la perdida de más vidas humanas, es por ello que de igual forma se emitió una alerta, para que turistas y excursionistas eviten salir en estas condiciones.

Más detalles sobre Julian

Continúa la búsqueda por Julian

Nacido el 4 de enero de 1958 en Leeds (Inglaterra), Sands debutó en televisión en 1982 en un episodio de Play for Today. Uno de sus papeles más recordados le llegó en 1985, cuando participó en Una habitación con vistas a las órdenes de James Ivory y junto a Maggie Smith y Helena Bonham Carter.

Éxitos de Julian

El actor ha participado en varias películas exitosas

El actor también es conocido por sus apariciones en titulos como: El almuerzo desnudo, dirigida por David Cronenberg; Warlock, Apocalipsis Final; Aracnofobia; Leaving Las Vegas con Nicolas Cage, Ocean's 13 de Steven Soderbergh; Los gritos del silencio de Roland Joffé o El fantasma de la ópera a las órdenes de Dario Argento. Sands también ha trabajado en televisión, apareciendo puntualmente en series como Dexter, Ley y orden: Acción criminal, Elementary, The Blacklist, Gotham o Smallville. Su trabajo más reciente data de 2022, cuando apareció en The Ghosts of Monday, informó La Verdad Noticias.

