¡Derrotado! Natanael Cano se disculpa públicamente de Pepe Aguilar

Recordemos que hace unos días Natanael Cano y Pepe Aguilar estuvieron envueltos en uno de los peores escándalos mediáticos, después de que ambos realizaran fuertes declaraciones el uno contra el otro. Una pelea que parece haber llegado a su final con la disculpa pública por parte del cantante urbano.

Cabe mencionar que la pelea entre los músicos se dió cuando Pepe Aguilar durante una entrevista con el famoso youtuber “El Escorpión Dorado” opina negativamente del nuevo subgénero musical llamado “corridos urbanos”.

Un comentario que aunque se trató de una opinión general sobre el subgénero terminó por afectar profundamente al cantante de 19 años Natanael Cano, quien aparentemente se sintió muy ofendido ante las declaraciones del intérprete.

Natanael Cano se disculpa con Pepe Aguilar

Un enojo que lo llevó a referirse despectivamente de Pepe Aguilar, a quien atacó con una gran lista de insultos y groserías de manera pública; razón por la cual incluso el mismo intérprete le respondió a Natanael Cano de una forma muy propia, señalando que el nunca se refirió a su música en específico, sino al subgénero que no es de su gusto.

Como era de esperarse miles de internautas se fueron en contra del joven cantante por haber insultado a uno de los íconos mexicanos más importantes dentro de la industria musical, por lo que Natanael no tuvo más opción que aclarar esta terrible situación y disculparse con el intérprete.

“En México y en todos lados se respeta a la gente grande, a la gente mayor”

Mediante un video en su cuenta de Instagram, el cantante de 19 años le pidió disculpas a Pepe Aguilar, a sus fanáticos y a los mexicanos en general, aceptando que cometió un grave error al expresarse de manera despectiva en contra del músico, quien sólo dio una opinión general.

“Ahora me toca a mí pedir una disculpa al señor Pepe Aguilar, a todos los fans míos y de él, por expresarme de una manera no correcta, es una persona mayor, yo sé que acá en México eso no se hace, en México y en todos lados se respeta a la gente grande, a la gente mayor y aquí estoy yo para disculparme con todas las personas, con todo el público, con el señor Pepe, una disculpa”

Fueron parte de las declaraciones de Natanael Cano quien también señaló que él siempre va a defender su música, pero que lamentablemente en esta ocasión se dio en medio de varios malos entendidos, por lo que ahora le tocaba a él explicar las cosas.