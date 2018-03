Depeche Mode no deja caer a México

Depeche Mode abrió la parte americana de su Spirit Global Tour con dos fechas en la Ciudad de México, presentándose el 11 y 13 de marzo en el Foro Sol para disfrute de sus miles de fanáticos que habían esperado nueve años para poder verlos nuevamente y que sentían que dos fechas no serían suficientes a pesar de la enorme capacidad del recinto.

La catártica noche comenzó con The Beatles sonando en las bocinas, lo cual anunciaba que la banda estaba apunto de salir y con los gritos de todos los ahí reunidos comenzaron el recorrido musical con Going Backwards, sencillo de su más reciente producción. La jornada siguió con temas del Ultra, que al final de la noche entregaría más canciones que cualquier otro disco de la banda con cinco, y Playing the Angel, para irse adentrándose cada vez más en su extenso catalogo, donde temas como Stripped, Strangelove y Everything Counts hicieron su aparición para alegría de todos aquellos que han seguido a la banda Inglesa desde los ochentas.

Al acercarse el final de la noche comenzaron a hacer aparición temas de su disco más famoso, Violator, primero con World In My Eyes y casi al final con Enjoy The Silence, canción que anuncia la clásica llegada de Never Let Me Down Again, la eterna tonada que sirve a Depeche Mode para convertir las manos de sus fanáticos en un campo de flores que se mueven al ritmo de la música y las ordenes de Dave Gahan, llevando las emociones al limite del paroxismo.

Depeche Mode se presentó con éxito en México

Después de un breve descanso el encore dio paso a que el jefe de la banda, el guitarrista y compositor principal, Martin L. Gore diera por segunda ocasión en la noche una interpretación acústica, esta ocasión con Strangelove para dar paso nuevamente a que toda la banda regresara y diera el cierre con Walking in My Shoes, Question of Time y, la clásica, Personal Jesus.

Una noche muy especial para todos, donde una vez más Depeche Mode demostró porque siguen causando conmoción sus conciertos y el por qué México les tiene tanto amor.

El tour seguirá el resto del mes por Latinoamérica, para pasar a Norteamérica en mayo y regresar a Europa y sus festivales de verano.