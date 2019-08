Denuncian maltrato animal en la alfombra roja de los ‘MTV VMAs 2019’

Como usted recordará, en el año 2001 durante la celebración de los premios ‘MTV Video Music Awards’, la cantante Britney Spears sedujo el escenario al interpretar su éxito: I’m a Slave 4 U.

Su presentación fue icónica y es catalogada como una de las mejores que se han vivido durante todos los años que ha existido este evento, pues nadie puede olvidad a ‘la princesa del pop’ con un diminuto vestuario y sosteniendo una enorme serpiente pitón amarilla sobre sus hombros, mientras bailaba al ritmo de la música.

Y aunque es considerado como un momento que ha pasado a la historia del pop, años después y con una notable madurez, ha sido la mismo Britney Spears durante una entrevista quien ha calificado este hecho como un acto muy tonto, pues ningún animal debería ser expuesto de esa manera.

Han pasado 18 años desde aquel suceso, y las cosas han cambiado notablemente desde aquellos tiempos, pues el mundo del show business se ha vuelto más consciente en la protección y cuidado de los animales; inclusive cada vez se suman más organizaciones animalistas para proteger los derechos de estos seres vivos.

No obstante, el lunes 26 de agosto durante la alfombra roja de los ‘MTV VMAs 2019’, la estupidez humana volvió a hacer acto de presencia manifestada en las cantantes Tana Mongeau y H.E.R.

Resulta que las intérpretes tuvieron la ocurrencia de complementar su look colgando una serpiente viva a modo de accesorio alrededor de sus cuellos; ignoramos si fue tan solo para llamar la atención o de verdad creyeron que se trataba de una buena idea.

La primera lo hizo con un look horroroso, con un minivestido y botas mosqueteras a conjunto y el animal colocado como si fuera una boa.

Por su parte la segunda eligió un mono verde militar con estampado floral de Valentino y con la serpiente colgada de su cuello.

Lo más indignante es que se trata en toda la extensión de la palabra de ‘Maltrato Animal’, puesto que se tuvo que drogar a los reptiles para que pudieran estar tranquilos sobre los cuerpos de las jóvenes, sin apenas moverse para no desatar el pánico en el evento.

Esta práctica que no pasó desapercibida en Twitter, desató la furia de los usuarios de la plataforma donde mostraron su enfado con las cantantes por dichos actos de crueldad.

Por el momento las protagonistas no se han pronunciado al respecto, lo que resulta una muestra clara de que no tienen remordimientos por su controvertido look.

