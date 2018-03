Agencias/ Diario La Verdad ESTADOS UNIDOS.- Denuncian al productor Harvey Weinstein por abuso sexual y violación. Nuevo escándalo en Hollywood, pues uno de sus productores estrellas fue acusado por delitos muy graves.

“Me aterraba y era demasiado grande”. El abuso “no paraba. Era una pesadilla”, relató Asia Argento.

Dos actrices y una modelo denuncian al productor Harvey Weinstein por abuso sexual y violación. El productor Harvey Weinstein, recordado por sus películas "Pulp Fiction" y "Shakespeare Enamorado", nuevamente fue señalado por estos abusos. Anteriormente actrices como Gwyneth Paltrow y Angelina Jolie, compartieron las historias de acoso sexual por parte del productor. Pues Harvey Weinstein varias veces dijo que sus actos de acoso sexual eran algo "normal" en Hollywood. Un ejemplo de sus actor fue en 1997 cuando la actriz, directora y productora italiana Asia Argento, fue objeto de una violación por parte de Harvey Weinstein. En ese momento se dijo que Harvey Weinstein levantó su falda a la fuerza y separó sus piernas para practicarle sexo oral a la mujer. Misma que dijo que en repetidas ocasiones le pidió que se detuviera.Años más tarde fue la actriz Ambra Battilana Gutiérrez sufrió de manoseo en sus pechos por parte de Weinstein. Y fu él mismo quien aceptó haberlo hecho en una grabación hecha por la policía de Nueva York. Una tercer mujer acusó al productor, diciendo que Harvey Weinstein la violó en un cuarto de hotel. Sin embargo en ese momento no hizo nada en acusarlo a la policía debido al vasto equipo legal que Weinstein tenía a su disposición Después del abuso, la víctima tuvo que seguir conviviendo con Weinstein en el ámbito laboral. Ahora hay otras tres mujeres que se suman a la denuncia contra Harvey Weinstein. Pues señalaron a la revista The New Yorker que Harvey Weinstein se desnudó o se masturbó frente a ellas.