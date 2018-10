Demian Bichir se une al elenco de "Godzilla vs Kong"

El actor Demián Bichir es una de las estrellas mexicanas que más presencia ha tenido en Hollywood y es considerada una de la promesas del cine de esta década.

Ha participado en muchos proyectos, siendo el último en la exitosa “The nun” (La monja) y también ha sido nominado al Oscar como mejor actor en el año 2012 por su participación en “A better life”

Demián Bichir luchará contra monstruos

Se ha confirmado la participación en el próximo filme de ciencia ficción que une a dos de los monstruos más emblemáticos de todos los tiempos “Godzilla y King Kong”

De acuerdo a informes del sitio Collider, el actor se unió al elenco de "Godzilla vs. Kong", donde compartirá la pantalla junto a la famosa estrella juvenil, Millie Bobby Brown, famosa por su papel como “Eleven” en la exitosa serie de Netflix "Stranger Things"

Godzilla vs. Kong aún no tiene fecha de producción pues se presume que será la continuación de “Godzilla: King of the Monsters”, que llegará a los cines en 2019. Por lo que se espera que el “Crossover” de los monstruos llegue a las pantallas en mayo de 2020.

El actor tiene experiencia en películas de monstruos y acción, pues también ha participado en Alien: Covenant y Los ocho más odiados, una película del famoso director Quentin Tarantino.

Se presume que uno de los próximos proyectos del famoso actor será Chaos Walking, donde compartirá la pantalla con el joven actor Tom Holland conocido por su papel de Spider-Man en el universo de Marvel.