Demián Bichir comparte en Instagram emotivo mensaje a su fallecida esposa

Uno de los momentos que estremecieron al mundo del espectáculo fue la muerte de Stefanie Sherk, la esposa del actor Demián Bichir; el famoso reveló a través de un conmovedor mensaje el fallecimiento de su compañera de vida. Fue el pasado 20 de abril que ella decidió quitarse la vida, tras haber sufrido de depresión.

La muerte de Sherk causó mucho impacto en las redes sociales, pues ella y el famoso mostraron a los medios la gran unión que había entre ellos, como uno de los sólidos matrimonios en el medio de la farándula, sin embargo, la lamentable situación que tuvo que afrontar el famoso ha sido un momento difícil.

A través de las redes sociales, el actor decidió recordar a su fallecida esposa con un emotivo mensaje en donde ha expresado lo mucho que la extraña, pues su ausencia ha dejado un enorme vacío y tristeza en su vida durante estos meses que han transcurrido sin su presencia.

“En cada hora de este amanecer eterno, he sentido tu mano sosteniendo la mía, he visto tus brazos extendidos, extendiéndose para sostener mi cara exhausta en tus manos curativas. En mis momentos más solitarios, donde ningún sol ilumina mi camino, he visto tus ojos azul cielo guiando los míos. Aunque he llorado más lágrimas que cualquier lluvia y he conocido el sonido del dolor, tu sonrisa angelical reconfortante convierte mis angustiadas noches en días alegres”.

"Es tu nombre que me rescata de mis horas más oscuras. Tu nombre de amor y gracia real. Tu nombre que puedo decir para orar en voz alta hasta que sólo reine la felicidad de nuevo".

Cabe mencionar que Damián Bichir decidió confesar en sus redes sociales la causa de la muerte de su esposa, pues para el aún es un momento muy doloroso, pues su esposa habría sufrido de depresión tras la muerte de su abuela y su perrito.

