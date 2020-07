Demi Rose más HOT que nunca, expone sus “atributos” en Instagram (Sin censura)

Demi Rose dejó a los paparazzi sin opción esta semana, ya que su traje de baño extremadamente expuesto la hizo necesitar un poco de censura. La modelo de 25 años, cuyas curvas asombrosas se ven respaldadas por 14.1 millones de seguidores en su Instagram.

En su cuenta de Instagram Demi Rose compartió fotografías donde aparece tomando el sol en Ibiza, en todas ellas lucía un "bikini de crochet" del cual se quejó al no poder usarlo durante el encierro, pero eso es cosa del pasado pues ahora Demi Rose vive casi en traje de baño mientras toma el sol del Mediterráneo luciendo más “hot” que nunca. Sigue desplazándote y mira hasta el último look de Demi Rose en intagram, además de sus mejores fotos.

Han pasado pocos días después de que la nativa de Birmingham, Reino Unido, apareciera en los titulares por un mal funcionamiento de su vestuario, pues su bikini se abrió de golpe; sin embargo, el viaje en barco donde Demi Rose luce el bikini con flecos ha sido publicado de manera responsable, pues la modelo coloco un pequeño emoji para proteger su modestia.

Las últimas fotos de Demi Rose la mostraron justo en el océano mientras revisaba su teléfono. La estrella había lucido sus curvas en un bikini negro ajustado y de malla que era completamente transparente en el pecho: que los fotógrafos incluso han tenido que censurar.

Las actualizaciones de Ibiza en su instagram la han hecho ganar dinero

La sexi y hot Demi Rose, quien lanzó su propio “merchandising” a principios de este año, ha estado ganando dinero en efectivo mientras hace fiestas en Ibiza. La modelo ha estado actualizando su Instagram con promociones para la marca Fashion Nova con la que tiene un acuerdo: "Todo lo que hace es mágico @fashionnova FashionNovaPartner", escribió Demi el martes por la noche mientras posaba contra rocas resecas y con un vestido negro puro.

Demi, inició su cuarentena tomando el sol desnuda y se bajó el bikini para “deshacerse” del coronavirus mostrándole el dedo medio, pero ella no publica sus actualizaciones de forma gratuita.

Influencer de la Fashion Nova - ¿Cuál es el pago?

La lealtad de Demi radica en Fashion Nova, aunque recientemente compartió un look elegante de la competencia Pretty Little Thing. Si bien no se ha utilizado #ad, se acepta en gran medida que el estado de socio confirma una agenda promocional por la que le pagan. Los expertos de Vox lo analizaron.

"Los influencers con hasta 1 millón de seguidores pueden obtener 10,000 dólares (por publicación), dependiendo de la plataforma, y con 1 millón de seguidores y más, están ingresando a un territorio donde pueden cobrar 100,000 dólares. ¡Algunos incluso pueden obtener 250,000 dólares por publicación!"

En traje de baño mientras pasea a sus perros

Demi rara vez se enfrenta a las críticas, sin embargo, parecía golpeada a principios de este mes mientras paseaba a su mascota Teddy en las costas de Ibiza en un traje de bañ. Como informó The Blast, los espectadores parecían haberse perdido la sesión de fotos, aunque un fanático advirtió a la estrella del reality Kim Kardashian que Demi estaba "viniendo" por ella.

Demi tiene una conexión con la familia Kardashian-Jenner. Ella ha sido vinculada al rapero y ex de Kylie Jenner, Tyga.