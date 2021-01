Demi Rose en TANGA, presume su lado rockero luciendo camiseta de Nirvana

Demi Rose ha dejado con la boca abierta a todos sus seguidores de Instagram, pues en los últimos días compartió una sexy fotografía que muestra su lado rockero, ya que en ella modela una atrevida tanga y una camiseta de Nirvana cortada a la mitad, detalle que deja al descubierto sus atributos delanteros.

Consideradas como una de las modelos más famosas de las redes sociales, Demi Rose ha logrado cobrar popularidad entre los caballeros gracias a las sensuales fotografías que comparte en su cuenta de Instagram, plataforma donde ya supera los 15.6 millones de seguidores.

Por esa razón no sorprende que la modelo británica sea cada vez más conocida, pues no se puede negar que sus fotografías y vídeos logran hacerse viral en cuestión de minutos, esto debido a que en ellas aparece luciendo sus encantos en diminutos atuendos que no dejan nada a la imaginación.

Demi Rose se ha convertido en una de las mujeres más ardientes de las redes sociales a nivel internacional.

Demi Rose se deja ver como sexy rockera

Luciendo una sexy tanga y una camiseta de Nirvana cortada de una manera que sus atributos delanteros quedan al descubierto, Demi Rose ha querido presumir su lado rockero a todos sus fieles fanáticos desde el balcón de un lujoso hotel ubicado en las islas de Ibiza.

“Si pudieras viajar a cualquier parte del mundo ahora mismo, ¿A dónde irías?”, fue la pregunta con la que Demi Rose acompañó la publicación que muestra su lado rockero y que se convierte en la fotografía más sensual que ha compartido en Instagram para este 2021.

Te recomendamos leer: Demi Rose posa con las NENAS al descubierto para consentir a sus fans

Demi Rose recibió cientos de piropos por parte de sus fieles fanáticos.

Esta sensual postal no ha pasado desapercibida para las redes sociales, pues en un par de días ha logrado superar los 500 mil likes en Instagram y ha recibido un sinfín de ardientes piropos por parte de todos los seguidores de esta hermosa modelo, quienes sin duda se han dado un buen taco de ojo.

¿Te gusta como luce Demi Rose en esta fotografía? Deja tu respuesta en los comentarios, a La Verdad Noticias le interesa tu opinión.

Nueva cepa de COVID-19 continúa extendiéndose por el mundo Síguenos en Google News y entérate de todos los detalles.

Fotografías: Instagram