Demi Moore revela los ABUSOS de Ashton Kutcher durante su pasado romance

Demi Moore y Ashton Kutcher fueron la pareja "de moda" de principios de la década de 2000. A pesar de su importante diferencia de edad, el público no se cansaba de su adorable relación.

Pero según las memorias de Demi Moore publicadas en 2019, las cosas no eran tan perfectas como parecían cuando se trataba de su matrimonio. Y, tristemente, la actriz dice que Ashton Kutcher la humilló por una razón desgarradora.

Demi Moore y Ashton Kutcher eran "almas gemelas"

Demi Moore y Ashton Kutcher se conocieron en 2003 durante una fiesta. Los dos terminaron hablando entre ellos durante toda la noche, como si fueran las únicas personas en la habitación.

Mucho después de que se fueran los invitados a la fiesta, Ashton Kutcher y Demi Moore se quedaron charlando hasta el amanecer. Y según Cosmopolitan, la actriz se volvió "adicta" a Kutcher, de quien eventualmente afirmó ser su "alma gemela".

Ashton Kutcher y Demi Moore tuvieron un romance de 2005 a 2013

Poco después de conocerse, Demi Moore presentó al actor a sus tres hijas. Sus hijas se sorprendieron de que Ashton Kutcher estuviera saliendo con su madre porque eran grandes fanáticas del rompecorazones de That ‘70s Show y se llevaron bien al instante.

Todo parecía mágico en su relación al principio. Y por primera vez, Demi Moore dice que se sintió como "la chica más afortunada del mundo". Sin embargo, todo cambió cuando el alcohol entró en escena.

Demi Moore revela su alcoholismo en sus memorias

En la autobiografía de Demi Moore, la estrella de Hollywood revela cuánto ha luchado a lo largo de su vida con la adicción. Sus padres dependían en gran medida del alcohol, que finalmente destruyó a su familia.

Pero cuando consiguió un papel en la exitosa película de Joel Schumacher, St. Elmo’s Fire, se vio obligada a ir a rehabilitación si quería mantener su papel.

Cuando conoció a Ashton Kutcher, no había bebido ni un trago en casi 20 años. Sin embargo, según las memorias de Demi Moore, el actor más joven no creía que el alcoholismo fuera real.

Demi Moore asegura que Ashton Kutcher la hizo romper 20 años de sobriedad

La estrella de Two and a Half Men dijo que todo se trataba de moderación y convenció a Demi Moore de que bebiera con él. Esto finalmente la llevó a una espiral descendente que dejó a Ashton Kutcher “furioso” con su esposa.

“Quería ser esa chica. La chica que podría tomar una copa de vino en la cena o tomar un trago de tequila en una fiesta. En mi mente, Ashton también quería eso. Así que intenté convertirme en eso: una chica normal y divertida. No pensé, 'este es un chico de veintitantos que no tiene idea de lo que está hablando'. No pensé 'tengo casi dos décadas de sobriedad en mi haber, y eso es un gran logro'".

Demi Moore no pinta exactamente a su exmarido de la mejor manera. En su libro, revela cómo Ashton Kutcher terminó "avergonzándola" por beber, a pesar de que él la alentó en primer lugar.

"Ashton me había animado a ir en esta dirección", dice en sus memorias. "Sin embargo, cuando fui demasiado lejos, me hizo saber cómo se sentía mostrándome una foto que me había tomado con la cabeza apoyada en el inodoro la noche anterior. Le parecía una broma de buen carácter en ese momento. Pero fue realmente vergonzoso".

