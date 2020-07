Demi Moore revela la razón de grabar su podcast erótico en el baño

Cuando Demi Moore compartió una foto de ella grabando su nuevo podcast erótico, los fanáticos rápidamente comenzaron a hacer preguntas, no sobre el podcast en sí, sino sobre por qué estaba en su baño y por qué este tenía un diseño fuera de lo común.

El inusual baño de Demi Moore

En una publicación de Instagram compartida por la actriz, la vemos sentada en un pequeño sofá cubierto con una tela floral descolorida, rodeada de gabinetes de color miel, una pared de tono rústico, un inodoro, algunas alfombras marrones anticuadas y varios adornos extraños.

Durante una aparición en Late Night con Seth Meyers, la ex esposa de Bruce Willis respondió a sus seguidores preguntas candentes, compartiendo que la alfombra fue originalmente una elección hecha por su ex esposo Bruce Willis para su hogar en Hailey, Idaho.

“Esta es la casa en la que crecieron mis hijos y que, originalmente, fue una elección de Bruce Willis… También vivimos en las montañas donde hace mucho frío. Entonces, nunca me molestó. En realidad es bastante bueno”, mencionó la actriz.

“Aprecio el interés que se ha invertido en todas mis pequeñas rarezas. Porque este lugar definitivamente alberga muchos de mis tesoros…. Y me he reído mucho por los comentarios con mi familia que me conoce bien, de todas mis excentricidades, pequeñas y grandes”, agregó la ex esposa de Bruce Willis.

¿Porqué hay un sofá en el baño?

“Normalmente el sofá no está en mi baño. Tuve que mover todo eso porque estábamos haciendo el podcast y teníamos que encontrar el lugar perfecto... hice una prueba en mi armario… pero el baño tenía la mejor acústica. Este pequeño sofá en miniatura es algo que hice para mis hijos hace mucho tiempo”, dijo Moore.

El primer episodio del podcast, Dirty Diana, se estrenó el lunes. Demi Moore protagoniza y se desempeña como productor ejecutivo en la serie de seis episodios.

Te puede interesar: Demi Moore dedicó emotivo mensaje de cumpleaños a su ex- esposo, Bruce Willis

Entrevista completa de Demi Moore en Late Night