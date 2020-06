Demi Lovato y su extravagante escapada con su novio

Demi Lovato y Max Ehrich decidieron que necesitaban pasar unos días de aventura y romance, y para esto decidieron mudarse al desierto de california donde rentaron una lujosa casa hecha completamente de cristales.

Está salida resultó ser más polemica de lo esperado y es que aún no saben los motivos por los que la pareja decidió viajar en plena pandemia por el COVID-19.

Pero lo más raro de todo es que la mayoría de celebridades prefieren pasar sus días de descanso en lugares que les proporcione intimidad y estando rodeados de tantas medidas de seguridad como resulte posible para esquivar a los paparazzi, pero la cantante y su novio no tuvieron ninguna problema en pasar la noche en un edificio con muros de cristal el pasado fin de semana.

La intérprete de “Cool for the summer” organizó un viaje al Parque Nacional Joshua Tree, en California y eligió como alojamiento la popular mansión conocida como The Invisible House, que ofrece una panorámica incomparable del desierto californiano.

Este lujoso edificio es visto desde el exterior como si estuviera hecho de espejo, para proteger a sus huéspedes de miradas indiscretas, pero en el interior da la impresión de que todas las paredes son ventanas.

Durante su estancia, la pareja no dudó en compartir fotografías de su lujoso cuarto y de las románticas caminatas que daban en los atardeceres.

Luis Fonsi y Demi Lovato han logrado hacer historia con “Échame la culpa”

“Échame la culpa” de Luis Fonsi junto a Demi Lovato, fue todo un éxito en el año de su lanzamiento, pero ahora el videoclip de la canción ya ha conseguido alcanzar los 2.000 millones de reproducciones en YouTube, y parece que su éxito no va a parar de crecer.

Esto podría significar que este hit se coloque entre los videos musicales más vistos de Youtube o lograr posicionarse en el primer puesto.