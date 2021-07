Demi Lovato y Noah Cyrus son captadas de la mano tras rumores de un romance.

Demi Lovato y Noah Cyrus fueron fotografiados tomados de la mano en Six Flags el martes, meses después de desatar rumores de romance .

Lovato, que salió del armario como no binario en mayo, y Cyrus asistieron a la fiesta “Space Jam: A New Legacy” en Magic Mountain en Valencia, California, con amigos.

Demi Lovato, de 28 años, vestía un gorro negro, una camisa rosa fuerte y pantalones teñidos, mientras que Noah Cyrus, de 21 años, vestía una sudadera blanca de gran tamaño, jeans con parches y un gorro azul marino. A la pareja también se unió el viejo amigo de Lovato, Matthew Scott Montgomery.

¿Cómo se unieron Demi Lovato y Noah Cyrus?

La cantante de "Sorry Not Sorry" y la hermana menor de Miley Cyrus se unieron a principios de este año para grabar la canción "Easy" para el último álbum de Lovato, Dancing with the Devil.

La Verdad Noticias informa que, fuentes anónimas revelaron que su comportamiento durante las sesiones de grabación hizo que la gente se preguntara si eran más que amigas.

"Están muy unidas y han estado pasando el rato", dijo una fuente, que incluso sugirió que la pareja podría haber comenzado una aventura. Sin embargo, una segunda fuente calificó los rumores de "extraños" e insistió en que solo eran amigas. "A veces cenan, pero no son románticas", dijo la fuente".

Cyrus y Lovato salen tras su colaboración

La salida de Noah Cyrus y Demi Lovato se produce una semana después de que el dúo realizara la colaboración por primera vez durante el evento YouTube Pride 2021. El Trans Chorus de Los Ángeles se unió a los músicos para la actuación.

Después de su actuación, Lovato compartió una foto de su actuación y agradeció a Cyrus por unirse a ellos en el escenario.

Demi Lovato anteriormente tuvo relaciones con Joe Jonas y Wilmer Valderrama y estuvo brevemente comprometida con el actor Max Ehrich en 2020. Noah Cyrus, por su parte, tuvo una ruptura complicada con el rapero Lil Xan en 2018.

