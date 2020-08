Demi Lovato y Max Ehrich celebran 5 meses juntos a semanas de comprometerse

Demi Lovato y Max Ehrich continúan las celebraciones. Dos semanas después de comprometerse, la cantante de "Cool for the Summer" y la estrella de “Young and the Restless” celebraron su aniversario de cinco meses.

Max Ehrich de 29 años publicó una dulce foto de los dos besándose en su Instagram. Se ve a Demi Lovato con un vestido rosa de manga larga, que complementó con aretes colgantes en forma de corazón y un bolso blanco de Chanel en forma de corazón, con sus mechones oscuros estaban recogidos en una elegante cola de caballo.

"Te amo bebé feliz aniversario", escribió el prometido de Demi Lovato junto a la foto.

La pareja comprometida cenó en Nobu en Malibú, California, según Nikita Dragon, quien compartió clips de Demi Lovato y Max Ehrich en su historia de Instagram. El restaurante es el mismo lugar donde la pareja celebró su compromiso.

La pareja anunció su compromiso a fines de julio después de cuatro meses de noviazgo. Una fuente cercana a Demi Lovato y Max Ehrich, anunció que la pareja está extremadamente feliz y enamorada.

Los fanáticos notaron por primera vez que los dos estaban coqueteando en las redes sociales, cuando Demi Lovato comento un emoji con los ojos llorosos y un corazón rojo en el video del actor del 11 de marzo.

El medio ET publicó que Demi Lovato y Max Ehrich eran pareja, por primera vez ese mes, y una fuente compartió en ese momento que la pareja "disfrutaba mucho el pasar tiempo juntos".

No fue hasta mayo que, Demi Lovato y Max Ehrich finalmente confirmaron su romance cuando aparecieron juntos en el video musical "Stuck With U" de Ariana Grande y Justin Bieber.