Demi Lovato y Max Ehrich ¿Con boda en camino?

Después de las rupturas amorosas que ha vivido a lo largo de los últimos años, parece que Demi Lovato ha encontrado la estabilidad emocional que tanto buscaba junto a su actual pareja Max Ehrich.

Y es que solo han pasado tres meses del comienzo del noviazgo de los famosos , al parecer ya están pensando en dar el siguiente paso y comprometerse para contraer matrimonio, algo realmente impresionante por el corto tiempo que llevan como pareja.

Una fuente cercana a la intérprete de “Cool for the summer” reveló para Us Weekly que ellos han estado hablando de comprometerse y comenzar una vida juntos.

Demi Lovato e Max Enrich no clipe de #StuckWithU de Ariana Grande e Justin Bieber. ♥️ pic.twitter.com/sFoSYofACf — Demetria Brasil (@demetriabrasil) May 8, 2020

Además, confesaron que a la familia de la cantante realmente le gusta él y que probablemente él le proponga matrimonio dentro de los próximos meses, pero cuando termine la cuarentena, lo que significa que tal vez en el próximo año se lleve a cabo la boda.

Max Ehrich ya tiene el anillo para Demi

Por otro lado, tal parece que Max Ehrich ya comenzó con los preparativos para la pedida de mano de la ex chica Disney y se rumora que ya tiene anillo de compromiso.

La fuente declaró Lovato está al tanto de todo, incluyendo el hecho de que su pareja le quiere proponer matrimonio, y está muy emocionada, ya que en varias ocasiones la artista ha confesado que está realmente feliz de estar junto a un hombre que finalmente la acepta por completo, tal y como es.

Esta nueva etapa de la vida de ex amiga de Selena Gómez, ha comenzado de una buena manera, ya que su familia asegura que Max ha sido una grandiosa influencia positiva en la vida de Demi Lovato, después de los episodios de depresión y sobredosis de drogas.