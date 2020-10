Demi Lovato suplica a sus fans que voten: 'Nada cambiará a menos que actúen'

Demi Lovato está practicando lo que predica. Casi dos semanas después de lanzar su canción "Commander in Chief", la cantante siguió su impulso político participando en las elecciones de Estados Unidos.

La estrella se tomó una selfie en la urna de votación de Los Ángeles el lunes (26 de octubre), haciendo alarde de su cubrebocas "Vote" y su calcomanía "I Voted".

"Voto porque amo a mi país. Desde mis amigos y familiares que viven aquí, hasta mis vecinos y millones de personas que no conozco, amo a los ciudadanos aquí. Este año he estado tan estresada y ansiosa solo por la política", escribió la cantante de "Commander in Chief".

"Esta publicación no se trata de decirle que vote, se trata de decirle que vote PERIODO", continuó Demi Lovato, "Quiero saber que sea cual sea el resultado, alzamos la voz y hablamos por lo que queríamos. Y si lo que quieres es cambio, nada cambiará a menos que actúes".

"Así que, por favor, si tienes la edad suficiente, sal y habla. PD: Estoy muy agradecida de haber podido votar porque no hace mucho tiempo que las mujeres ni siquiera tenían esos derechos ... (ver ¿Qué pasa cuando exigimos un cambio?)", finalizó la ex- estrella de Disney Channel.

Demi Lovato hace declaración política con su música

"Commander in Chief", publicado el 14 de octubre, es una declaración política audaz y un mensaje directo a Donald Trump de parte de Demi Lovato.

La cantante de 27 años tenía la intención de movilizar a los fanáticos para que salieran y votaran a solo unas semanas de las elecciones federales, y como parte de su llamado a la acción. Demi Lovato incluso compartió información sobre el proceso de votación en sus canales sociales.

Demi Lovato interpreta en vivo, "Commander in chief"

"Únase a mí y vote en las elecciones de este año. Visite https://iwillvote.com/ para obtener más información", escribió Demi Lovato.

