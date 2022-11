Demi Lovato sorprende con su radical pérdida de peso; así lo presume

Demi Lovato sorprende al lucir más delgada.

Demi Lovato a lo largo de su carrera ha tenido radicales cambios de imagen, esto producto de las adiciones y transformados alimentarios que ha sufrido, sin embargo todo parece indicar que la cantante está viviendo un gran momento personal y profesional; ha sorprendido al aparecer luciendo una nueva imagen.

En La Verdad Noticias te hemos dado a conocer que la cantante en los últimos años, se ha dejado ver con subidas de peso drásticas, esto después de haber vivido fuertes recaídas en las adicciones.

Sin embargo, la cantante se ha sincerado sobre la nueva etapa que está viviendo, asegurando que ya no siente presión por su cuerpo, lo que ha ayudado a tener una vida más sana.

Demi Lovato divide opciones en redes sociales

Demi Lovato sorprende con radical perdida de peso.

Por medio de sus historias en Instagram, Demi Lovato sorprendió posando frente al espejo, luciendo una diminuta cintura, lo que generó gran asombro en redes.

Mientras muchos fanáticos aseguran que luce “extremadamente delgada”, otros aplauden que la cantante tenga mejores hábitos alimenticios, mismos de los que ella ha hablado a lo largo del último año:

“Accidentalmente perdí peso. Ya no cuento las calorías, ya no hago ejercicio en exceso, no me restrinjo ni me purgo. Y sobre todo no vivo mi vida de acuerdo con la cultura de las dietas… y realmente he perdido peso” dijo en una reciente entrevista.

Demi Lovato en Instagram.

La fotografía rápidamente se hizo viral y aunque ha desatado un debate en redes, son sus fanáticos los que señalan que Demi está viviendo un gran momento profesional y personal, tras el lanzamiento de su último álbum, con que le dio un nuevo giro a su carrera.

¿Quién es el novio de Demi Lovato?

Demi Lovato confirmó su romance con el cantante Junes.

Demi Lovato confirmó que inició una nueva relación con el cantante y compositor independiente Jutes, de quién se ha mostrado muy enamorada.

Junes y la cantante Demi Lovato han colaborado en algunos lanzamientos musicales y la interprete ha intentado mantener alejada su relación de la prensa.

En el último año, Demi Lovato se ha mostrado feliz; alejada de las adicciones y viviendo un gran momento en su carrera.

