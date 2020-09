Demi Lovato sorprende con el teaser de su nueva canción junto a Marshmello

Demi Lovato sorprende con el teaser de su nueva canción junto a Marshmallow

A través de su cuenta de Instagram, Demi Lovato presentó el Teaser de su nueva canción junto al DJ Marshmello, la cual precisamente invita a hablar sobre los sentimientos, o al menos eso es lo que nos puede decir el título de la canción llamada “It’s ok not be ok”, que se traduce al español como “Está bien no estar bien”.

En este clip podemos ver imágenes de la actual Demi Lovato viéndose en el espejo, y mirando versiones suyas del pasado, incluso muestra una recámara que simula ser la de su infancia y adolescencia, por lo que esta canción promete mucho.

El nuevo single de Demi Lovato se estrena este 10 de septiembre, al mediodía, y se prevé que desde su estreno logre millones de reproducciones.

Demi Lovato y sus enfermedades mentales

Demi Lovato, a lo largo de su carrera, ha tenido varios problemas de salud mental, los cuales no fueron tratados a tiempo durante su adolescencia, lo que provocó que cayera en el alcohol y las drogas, estando al borde de la muerte en un par de ocasiones.

Con la ayuda de sus fans, familia, amigos y la oportuna rehabilitación, la cantante de "Sober" ha logrado salir adelante, y ha utilizado su historia como bandera para que asociaciones, padres de familia, y las propias personas tomen importancia sobre la salud mental.

Esta famosa ha utilizado el poder de la música para hablar sobre ello, incluso de cómo ha superado cada uno de los baches que ha tenido, pues con canciones como “Believe in me”, “I Love Me”, “Skyscraper”, entre otras, ha expresado todo lo que siente tras haber estado cerca de la muerte, y ahora lo hará con “It's Ok not be Ok”.

¿Te gustó el Teaser de la canción de Demi Lovato?, ¿Conocías sobre los problemas mentales de esta famosa?