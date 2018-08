Demi Lovato será aislada de "personas tóxicas"para alejarla de las drogas

El sábado pasado Demi Lovato fue dada de alta del hospital tras ser internada por dos semanas, debido a una recaída por consumo de drogas el 24 de julio, siendo trasladada a un centro de rehabilitación donde permanecerá por un periodo prolongado de tiempo.

De acuerdo a una fuente cercana E! News compartió que Demi "irá directo a la rehabilitación" tras su salida del Centro Médico Cedars-Sinai, donde su familia y su ex novio Wilmer Valderrama han estado a su lado en medio de su recuperación. Hasta el momento Lovato no ha dado alguna declaración sobre su dada de alta del hospital.

Sin embargo, TMZ reportó detalles del riguroso plan que aplicaran en su entorno para mantenerla a salvo y alejada de las drogas.

Implantando nuevas estrategias sobre su cuidado, poniendo como opción eliminar a la gente negativa que está en la vida de Demi, incluyendo a hombres que han contribuido a que la cantante haya recaído, así como un familiar lejano que también la acompañó en esos malos pasos.

"El equipo de Demi tuvo una junta para discutir la expulsión de cualquiera que no tenga los mejores intereses para ella en mente y decidieron que cualquier usuario de drogas, amantes de la fiesta e incluso amigos que le permiten lastimarse de alguna manera no serán tolerados", explicaron.

Así mismo la cantante contará con nuevo número de teléfono, el cual será privado y compartido con la gente necesaria.

No obstante, en un comunicado con el que rompió su silencio, indicó: "Ahora necesito tiempo para recuperarme, concentrarme en mi sobriedad y recuperación. Nunca olvides el amor que me has visto y espero por ese día en que puedas decir que ya estoy a otro lado", indicó Demi Lovato.

