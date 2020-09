Demi Lovato se sintió “herida” al saber las verdaderas intenciones de Max Ehrich

Demi Lovato se sintió sorprendida y herida al enterarse de que las intenciones de su ex prometido Max Ehrich “no eran genuinas”, lo que la motivó a romper con él.

De acuerdo con informes de diferentes medios, Lovato se había comprometido con el actor a finales de julio, sin embargo la pareja canceló su compromiso a principios de septiembre.

Ahora una fuente le dijo a People: "Fue muy doloroso para Demi cuando se dio cuenta de que las intenciones de Max no eran genuinas. Romper el compromiso no fue una decisión fácil".

Otra fuente reveló que la pareja había estado junta "24 horas al día, 7 días a la semana durante meses" durante los primeros días de su relación.

Presuntamente, los problemas comenzaron cuando la carrera de Max en Hollywood comenzó a despegar, lo que la fuente afirma que Demi ahora cree que fue su motivación para entablar una relación con ella.

Afirman que ella cree que Max estaba "tratando de promover su carrera usando su nombre a sus espaldas".

El escándalo del rompimiento de Demi Lovato

El alboroto sentimental se produce al mismo tiempo que la ex estrella de Disney de 28 años lanza su nuevo sencillo 'Still Have Me' en línea, que ha promocionado en las redes sociales.

El domingo, Max criticó en las redes sociales los informes de que Demi se había puesto en contacto con él para terminar su relación.

Demi y Max habían vivido en una "burbuja sin estrés y todo era simplemente divertido".

Max escribió en sus Historias de Instagram: "Hasta este momento no hemos hablado por teléfono ... ni siquiera hemos terminado oficialmente nada entre nosotros.

"Literalmente. Estoy aquí en tiempo real con todos ustedes. Amo a Demetria y solo quiero que esté sana y segura. Si estás leyendo esto ... te amo siempre ... incondicionalmente ... no importa qué".

Luego, Max ordenó a sus fans que escucharan su sencillo It's OK Not To Be OK y añadió: "¡Denle el Grammy que se merece!"

"Demetria es LA mejor vocalista del mundo. Y todos deberían saberlo".

Max publicó una serie de mensajes dirigidos a sus fans con respecto al talento de Demi

Un informante dijo previamente a People: "Fue una decisión difícil, pero Demi y Max han decidido tomar caminos separados para enfocarse en sus respectivas carreras.