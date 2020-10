Demi Lovato se “perturba” con un cubrebocas de su propia cara

Demi Lovato se divirtió a sí misma y a sus seguidores en Instagram al publicar una selfie utilizando un cubrebocas que tiene impresa la mitad inferior de su cara.

La cantante decidió hacer una buena promoción del uso de las mascarillas faciales, altamente recomendadas por los Centros de Control de Enfermedades (CDC) con sus fanáticos, para frenar el contagio del coronavirus.

“Alguien me dio un cubrebocas con mi sonrisa y me divierte tanto como me molesta”, escribió la cantante de 28 años en su publicación de este sábado.

El cubrebocas resaltó el color de los ojos de la estrella.

En congruencia con el look de maquillaje altamente glamoroso de la máscara, la estrella parecía llevar varias capas de rímel, corrector y cejas perfectamente delineadas.

La creadora del éxito “Confident” parecía estar teniendo una tarde relajante, ya que se puso una camisa azul y amarilla teñida en su casa en Los Ángeles.

Completó su look deslizando su cabello oscuro en una coleta alta y compartiendo un video de ella quemando salvia, que es el proceso de purificación de la energía negativa.

Así aleja Demi las "malas vibras".

En el video, comparte imágenes de sus manos echando humo y limpiando la energía de su hogar, solo unas semanas después de terminar su compromiso con Max Ehrich.

Max Ehrich fue atacado por los fans de Demi

En declaraciones a TMZ, a principios de este mes, sobre los comentarios negativos que recibió de los trolls, Ehrich, de 29 años, dijo que era 'ridículo' cómo algunas personas creían que su relación de seis meses con la cantante tenía la intención de aprovechar su fama. '

La estrella de Young And The Restless explicó a la publicación: "Creo que ambos somos personas anti-bullying, por lo que la gente debería dejar de acosar a la gente".

“Es ridículo, y lo que la gente piensa no tiene nada que ver con eso. La gente simplemente no debería creer lo que lee”, continuó.

Cuando se le preguntó sobre Demi, Max le deseó 'lo mejor' y 'nada más que felicidad', antes de decir que no volvería a la escena de las citas porque necesitaba 'algo de tiempo porque es difícil'.

A principios de octubre, Max mostró públicamente su dolor por el final de su relación, mientras subtitulaba una triste selfie con un emoji de corazón roto.

Demi Lovato, que es una adicta en recuperación, conoció a Ehrich en marzo, comenzaron a ponerse en cuarentena juntos de inmediato, se comprometieron en julio y luego se separaron abruptamente en septiembre.