Demi Lovato "se muere" por una mujer

A través de su cuenta de Instagram, Demi Lovato confesó que moría por ir a ver a una mujer, y se trata nada más y nada menos que de Christina Aguilera.

Demi Lovato y Christina Aguilera son muy amigas, por lo que Demi Lovato moría por verla en concierto de nuevo, pues desde que tenía 14 años no asistía a uno de sus conciertos.

En ese sentido, Demi Lovato acudió a Las vegas a ver el primer show que dio Christina Aguilera, pero no como su amiga, sino como su Fan número uno.

En las redes se filtraron momentos de Demi Lovato viviendo y gozando verdaderamente cada instante del concierto, tanto que cantó a todo volumen, como cualquier Fanática, las canciones de Christina Aguilera.

Después del concierto, Demi Lovato publicó un emotivo mensaje para su amiga Christina Aguilera, confesando lo mucho que la admira.

“Un PERFECTO, espectáculo perfecto ... no podía creer que fuera la noche de estreno porque era tan suave, impecable y parecía increíble”, dijo Demi Lovato en su cuenta de Instagram.

Asimismo, Demi Lovato dijo que, como cualquier fan, se sintió triste cuando acabó el concierto, pero a diferencia de un fan mortal, ella pudo ir a ver a su artista favorita terminando el show.

“Me entretuve todo el tiempo y me sentí tan abatido cuando terminó hasta que me reuní con esta belleza. Estoy tan feliz de haberte abrazado @xtina, no te he visto en un concierto desde que tenía 14 años y no puedo creer lo mucho que ha cambiado la vida desde entonces”

Demi Lovato y Christina Aguilera son muy buenas amigas, y como amigas disfrutan los logros de cada quien, es por ello que Demi Lovato no podría perderse este concierto.