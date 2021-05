Demi Lovato se declara como no binario y cambia sus pronombres.

La cantante Demi Lovato reveló este miércoles que se identifica como no binario y está cambiando sus pronombres, y anunció a sus fanáticos que la decisión fue tomada posterior a un riguroso “trabajo de autorreflexión”.

“Hoy es un día que estoy muy feliz de compartir más de mi vida con todos ustedes. Me enorgullece hacerles saber que me identifico como no binario”, anunció Lovato en Twitter y en un video adjunto, añadiendo que hará “oficialmente cambiar mis pronombres a ellos / ellos en el futuro”, sentenció.

Demi Lovato señaló que eligió pronombres de género neutro ya que “esto representa mejor la fluidez que siento en expresión de género”. Al respecto, agregó: “Estoy haciendo esto por aquellos que no han podido compartir quiénes son realmente con sus seres queridos”.

La Verdad Noticias informa que las personas que se identifican como no binarias viven fuera de las categorías de hombres o mujeres y deben ser respetadas por quienes son. En ese sentido, Demi Lovato siempre se ha caracterizado por ser una de las defensoras más ruidosas y orgullosas de las personas y los problemas LGBTQ.

La cantante detrás de éxitos como “Sorry Not Sorry”, “Heart Attack” y “Stone Cold”, recientemente compartió sus luchas personales con la salud mental y la adicción en un documental de YouTube, que siguió su viaje antes y después de una sobredosis casi fulminante en el año 2018.

Lovato adelanto que mantendrá conversación con otras personas no binarias en una serie de videos sobre identidad de género. “Estoy haciendo esto por aquellos que no han podido compartir quienes son realmente con sus seres queridos”, señaló. “Por favor sigue viviendo tus verdades y ten claro que te estoy enviando mucho amor”, agregó la cantante de 28 años.

El anuncio tiene lugar después de que en marzo Demi Lovato se declarara “pansexual”, es decir, que siente atracción por otras personas independientemente de cuál sea su sexo o identidad de género. Por su parte, sus fanáticos han señalado que están “orgullosos” de ella, a quien señalan como un “modelo a seguir”.

