Demi Lovato rinde HOMENAJE a Naya Rivera con este post de Glee (VIDEO)

Demi Lovato recordó a su querida amiga Naya Rivera durante el fin de semana con una publicación simbólica en honor al momento en que se enamoraron en la pantalla.

En una historia de Instagram publicada por un fan, Demi Lovato, de 28 años, estuvo de excursión en un día soleado con "Here Comes the Sun" de los Beatles sonando de fondo y el mensaje "Miss You @NayaRivera" junto con un emoji de corazón rosa.

Demi Lovato era gran amiga de Naya Rivera

Demi Lovato extraña Naya Rivera

Para los fanáticos de Glee, la elección de la canción fue significativa porque aludía a una escena en la quinta temporada del programa en 2013 cuando el personaje de Demi Lovato, Dani, comienza a enamorarse de Santana López de Rivera.

La publicación de Lovato llegó seis meses después de que se encontrara el cuerpo de Rivera, de 33 años, en el lago Piru de California, cinco días después de que desapareciera mientras nadaba durante un viaje en bote con su hijo Josey, de cuatro años. Toda la información del lamentable fallecimiento de la actriz la dimos a conocer en La Verdad Noticias.

"RIP Naya Rivera. Siempre apreciaré la oportunidad de interpretar a tu novia en Glee", escribió Lovato en Instagram un día después de que se encontrara el cuerpo de Rivera junto con una serie de fotos de su arco de Glee.

"El personaje que interpretaste fue innovador para toneladas de chicas queer encerradas (como yo en ese momento) y chicas queer abiertas, y tu ambición y logros fueron inspiradores para las mujeres latinas de todo el mundo".

TE PUEDE INTERESAR:Demi Lovato envía tierno mensaje d despedida a Naya Rivera tras su muerte

El exmarido de Rivera, Ryan Dorsey, presentó una demanda por homicidio culposo contra el condado de Ventura, California, en nombre de su hijo en noviembre; la acción también nombró al Distrito Unido de Conservación de Agua y a la Administración de Parques y Recreación por supuestamente no advertir a los visitantes de los peligros del lago y no equipar el bote con el equipo de seguridad requerido.

"Sinto sua falta, @nayarivera ��"



�� | Demi Lovato via Instagram Story (ddlovato) ouvindo "Here Comes The Sun", música regravada por ela e Naya Rivera para o seriado "Glee". pic.twitter.com/pdqKqrVuDL — Portal Lovato Mídia (@MidiaLovato) December 13, 2020

¿Sabes cuándo podrás vacunarte contra el COVID-19? Síguenos en Google News y mantente informado.