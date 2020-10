Demi Lovato revela que ver esta película la ayudó a definir su identidad sexual

Cada persona abiertamente queer en todo el mundo tiene sus propias historias personales sobre cómo salir del armario: cómo supieron por primera vez que eran LGBTQ, cómo se manifestaron ante quienes los rodeaban y cómo han cambiado sus vidas desde entonces. Ahora, Demi Lovato está lista para compartir su historia con el mundo.

El viernes, Lovato organizó la transmisión "Coming Out 2020" de Facebook Watch junto a la estrella de Queer Eye, Tan France, para celebrar el Día Nacional de Coming Out del domingo.

A lo largo del evento de una hora, la actriz y cantante Demi Lovato habló con franqueza sobre su viaje de presentación, diciendo que intencionalmente escribió canciones sobre mujeres a lo largo de su carrera musical, a pesar de que sus fans no necesariamente las captaron.

"Hubo momentos en los que escribí canciones sobre chicas que mis fans pensaron que escribí sobre un chico", reveló en su entrevista, sin especificar a qué canciones se refería.

"Me sorprende que algunos de ellos no se dieran cuenta de que algunas de las canciones eran para ciertas personas. Lo estaba compartiendo con el mundo, pero no estaba siendo completamente obvio con lo que estaba hablando. La música era mi espacio seguro", confesó la cantante de “I Love Me".

Demi Lovato dice que ver esta película la ayudó a darse cuenta de que era queer

Demi Lovato comparte su revelación

Cuando Francia le preguntó cómo supo por primera vez que era queer, Lovato sonrió y reveló que había una película clásica de los 90 que definitivamente la ayudó a darse cuenta de que no era heterosexual.

"Definitivamente fue cuando era joven y no debería haber estado viendo Cruel Intentions, pero lo hice", dijo. "Fue esa escena en la que se besaron en el césped del parque, y yo estaba como, '¡Oh, espera un minuto, realmente me gusta!'"

Lovato y Francia también hablaron sobre el método común de salir del armario por etapas, primero con ciertas personas muy cercanas a ti, luego trabajando lentamente hacia afuera, y cómo cada uno de ellos siguió esa tendencia en sus propios viajes de salida del armario personales.

“Casi se lo dije a todos mis amigos y a mi hermana mayor cuando tenía 17 años”, dijo. “Todos lo sabían antes de que se lo trajera a mis padres y luego al público. Esas fueron mis tres fases ".

Sin embargo, al final, Demi Lovato dejó en claro que está orgullosa de quién es y no se arrepiente de haber salido del armario con sus amigos, su familia o sus fans. "Me identifico como queer y estoy aquí", dijo con una sonrisa.