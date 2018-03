Demi Lovato reta a instagram, y ¡exhibe sus senos! para sus seguidores

La candente Demi Lovato, cautivó a sus miles de seguidores en instagram, Pero vaya regalo le dio la cantante a sus seguidores con ardiente fotógrafía en la que mostró parte de sus encantos. La cantante esta acostumbrada a consentir a sus seguidores, y vaya que lo sabe hacer: Demi Lovato reta a instagram, y ¡exhibe sus senos! para sus seguidores.

Solo bastó un pantalón ajustado a la cintura y una blusa con escote side-boob para emocionar a sus fans y mostrar el resultado que le ha dejado hacer tanto ejercicio. Y los hombres se lo tienen algo que decirte Lovato; "gracias".

A las pocas horas, la imagen superó los dos millones de ‘me gusta’ y casi 30 mil comentarios que solo enaltecieron las curvas de la inérprete de “Cool for the summer”

Estás tallada por los Dioses”, “tienes hermosos pechos”, “todo está en su lugar, hermosa”, son solo algunos de los comentarios que circularon en su cuenta de Instagram.

Cabe resalta que aunque le gusta publicar fotos sensuales, casi nunca había dejado tanto a la imaginación.

WILMER VALDERRAMA ECHA FLORES A DEMI LOVATO

Además de mostrar su más sincero apoyo a la causa con su participación en una de las multitudinarias marchas que se celebraron este fin de semana en Estados Unidos para reclamar un mayor control público en la adquisición de armas de fuego, la cantante Demi Lovato (25) no dudó en subirse al escenario de la manifestación de Washington para interpretar uno de sus temas más reivindicativos y conocidos, 'Skyscraper', y animar desde ahí a los más jóvenes a seguir luchando por un futuro libre de violencia innecesaria

Su compromiso explícito con el colectivo de estudiantes que ha prendido la mecha de las protestas (ligadas al tiroteo masivo que el mes pasado acabó con la vida de 17 personas en un instituto de Parkland (Florida)) no ha pasado desapercibida ni para sus seguidores ni para el hombre que, hasta hace dos años, ocupaba su corazón, el actor Wilmer Valderrama, quien no ha tardado en alabar a la artista por su condición de referente para las nuevas generaciones.



"Es toda una heroína, una heroína tanto para los chicos jóvenes como para las mujeres que están ahí fuera manifestándose. Creo además que ella encarna literalmente el afán de superación, la superación de las adversidades y el hecho de que uno puede recuperar su vida si se esfuerza. Así que me emociona mucho verla aquí, junto a la gente joven en un momento histórico", afirmó el intérprete en conversación con 'Entertainment Tonight'.



Al igual que la antigua estrella Disney y otros muchos rostros populares del mundo del espectáculo, Wilmer ha querido involucrarse personalmente en las reivindicaciones para aportar su granito de arena como "ciudadano" y, al mismo tiempo, para demostrar que los artistas también tienen el deber de aprovechar su notoriedad para dar mayor visibilidad a los asuntos sociales más importantes.